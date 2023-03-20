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【口罩小姐】西童「除罩」後人氣不減　梁茜童不介意身材被討論 【多圖】

娛樂 16:14 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

西童因擁有一副好身材而備受關注！

《最後一屆口罩小姐選舉》、《尾二一屆口罩小姐選舉》是ViuTV在新冠肺炎疫情下誕生的選美節目，《尾二一屆口罩小姐選舉》冠軍梁茜童（西童），她所擁有的驕人的身材、一言一行也成為不少網民的焦點。

自今年3月1日起，香港的口罩令解除，以真面目示人的西童，一直也馬不停蹄地在不同地方打碟，又有自家品牌，並保持一定的人氣！

【口罩小姐】西童不介意身材成焦點　梁茜童：既然上載就是讓大家看【多圖】

衝出香港打碟

在西童的IG中所見，身為DJ的她，現時在馬來西亞參與打碟演出，她預告自己在本周六（3月25）有最新的DJ工作，她在帖文中興猶奮地寫道：「Johor I’m back」，就連「劍神」張家朗也有「畀like」，似乎他也是西童的粉絲。

在今年2月時，西童與台灣人氣歌手高爾宣 、香港Rapper Johnnie Darka一同在中環演出，帶來令一眾粉絲感瘋狂的聯乘演出。

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設自家品牌

工作更多籮籮的西童，她也早已成立自家品牌，售賣本地自家設計的胸墊、背心、泳衣，她自己也不時親身上陣，穿上品牌的產品拍照，成為「人肉生招牌」，不少網民也對西童的靚相表示「心心眼」。

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不介意被討論身材 

西童擁有豐滿的上圍，這是無可否認的事實，每每也成了網民討論她的焦點。

她曾接受TOPick專訪，並對此顯然未有太放在心上：「我既然上載相片，就是可以讓大家看，否則就不會公開。我真的不太介意大家把焦點放在我的身材上。」

最新影片推介：鄺潔楹專訪

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雖則不在介意網民放錯重點，但眼先自己的努力未被看見，她也深感無奈：「我也有做很多不同的事，只不過大家都會喜歡討論身材，我也沒有辦法。如果大家都是只看到我的身材，就是你自己的選擇。」  

她續說：「別人可能會指我是『假波』，難道我又要向你證實我的身材是真嗎？好像又沒有這個必要，你喜歡怎樣說就怎樣說，我也沒有必要去向你證明。我也只能做好自己可以做的事。」 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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