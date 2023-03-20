【電子支付】PayMe調低用戶年齡至12歲　5.15前新登記青年享100元優惠券

▲ PayMe調低用戶年齡至12歲，5.15前新登記青年享100元優惠券。（滙豐提供）

滙豐旗下電子錢包 PayMe 宣佈拓展用戶年齡下限至12歲，冀為家長提供更數碼化的方式了解子女消費，並支持近 60 萬名本地青少年踏出理財第一步。

即日起至5月15日，年滿12至18歲或35歲或以上的 PayMe 新用戶可分別獲賞50港元 Circle K 折扣優惠券及50港元 759 阿信屋折扣優惠券。折扣優惠券將自動存入 PayMe 錢包內，並於上述指定商店以 PayMe 消費滿港幣 50 元或以上時自動使用

滙豐 PayMe 主管 Dharini Kannan Hemant 表示：「PayMe 擁有逾 290 萬名用戶，遍 及不同年齡層，當中包括不少家長。作為屬於香港人的電子錢包，PayMe 致力推動本地 青少年的財務健康及普及金融發展。與此同時，青少年客戶日常需要已逐漸由手機主導， 因此對這批『數碼原居民』來說，PayMe 正好讓他們以更數碼化及貼近生活的方式輕鬆 培養理財習慣，支持他們打好未來財務健康的基礎。」

現時全港有超過5萬間PayMe for Business 實體及網上商店，包括麥當勞、7-Eleven、KFC、Klook、萬寧、無印良品、莎莎、星巴克、UNIQLO 以及吉野家。

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責任編輯：陳麗娜