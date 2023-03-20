【餅印父女】9歲大女樣貌似足爸爸錢嘉樂　湯盈盈怕教女做功課變惡媽

▲ 盈盈帶同9歲大女錢凱晴和7歲細女錢凱琪參加3公里賽跑，可見大女開始有少女味。

迪士尼樂園相隔三年後，昨日（19日）復辦「香港迪士尼樂園10K WEEKEND 2023跑步盛事」活動，吸引了很多星級爸媽參加，包括湯盈盈帶同9歲大女錢凱晴（Alyssa）和7歲細女錢凱琪（Kassidy）聯同鍾麗淇三母女一齊參加3公里賽跑，見到Alyssa和Kassidy長高了不少，Alyssa更開始有少女味。

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一眾星爸媽及星二代齊齊穿上卡通T恤，並戴上可愛卡通頭箍出發，參與的星級家庭包括湯盈盈、鍾麗淇、陳豪、陳展鵬、單文柔、楊洛婷、朱凱婷及其子女等，齊齊挑戰「Duffy與好友3公里跑」。

▲ 湯盈盈與哥哥及女兒們一齊拿起獎牌打卡。（IG圖片）

湯盈盈表示他們早就部署好，有策略地完成賽事，她說︰「我們對跑步賽道已經非常熟悉，小朋友最期待就是沿途可以見到LinaBell為她們加油打氣，讓她們更有動力跑向終點，而這次更首度可以穿過奇妙夢想城堡的拱門，穿過的一刻感覺自己與女兒一同變身成為公主，非常Magical。」

湯盈盈細女Kassidy在完成賽事後不願離開，更一度依依不捨，攬實鍾麗淇的女兒Michela不放，場面搞笑。之後湯盈盈與女兒拿著獎牌合照，大女Alyssa更擺出伸脷表情，開始有少女感。她其後在社交平台分享活動照片，有網民指Alyssa的樣貌神似足爸爸錢嘉樂，可見爸爸的基因強大。

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親子活動「講英文」

湯盈盈和錢嘉樂曾分別接受TOPick訪問時表示，兩女兒都是性格好動，喜歡運動型的課外活動，但大女比較較酷、喜歡黑色；細女則較活潑，喜歡公主和扮靚。

錢嘉樂指他們其中一大親子活動是「講英文」，因為湯盈盈於加拿大成長，畢業於加拿大協和大學（Concordia University），兩個女現時則就讀私立學校蘇浙小學，以英語和普通話為主要教學語言。不過，錢嘉樂自認英文水平不足，在家要由女兒教他英文，「有時在家中好像局外人。」

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盈盈則自嘲是一名惡媽，尤其早前疫情在家，每天都要親自督促女兒功課，才發覺自己不是很懂得教人，欠缺耐性、很容易生氣，「每天早上起身，也不知如何說服女兒去做功課，因此常有衝突。」在冷靜過後，盈盈有向女兒道歉，並解釋自己為何動怒。後來盈盈調校自己EQ，學習放鬆，不要太執著，放手讓女兒用自己的一套學習方法，母女關係才有好轉。

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責任編輯︰王明芳