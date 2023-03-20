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【星二代】胡智除衫騷肌任健身室生招牌　吳婉芳二仔盡得靚基因文武雙全

娛樂 13:35 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

吳婉芳二仔為健身中心擔任生招牌。

前港姐吳婉芳跟富商胡家驊育有三子，當中26歲次子胡智同（Lynus），靚仔有才華的Lynus去年注資7位數字於中環開設高級健身中心。

擁有一身爆肌身型的Lynus擔任健身中心的生招牌，日前於IG分享一短片介紹自家推出的衛衣，這位大隻男再度成為網民焦點。

【名人健身】投資7位數字打造高級健身中心　胡智同親授操肌法練出靚身型

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六嚿腹肌夠吸睛

短片裡Lynus除衫示範春季Oversize衛衣，大晒六嚿腹肌，向fans大派福利。

ml1紮起小辮子的Lynus愈來愈有星味，擺出chok爆甫士，當中Lynus一雙眼睛跟媽咪最相像，遺傳了靚媽吳婉芳的優良基因。

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雖則Lynus對娛樂圈暫時沒興趣，惟去年開始Lynus曝光相對多，他曾為兩本離誌拍攝封面照。

另外，他更為手錶品牌擔任模特兒拍攝宣傳照，仿如半隻腳踏入娛圈。

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牛津大學讀藝術

現年26歲的Lynus可說文武雙全，他從小赴英讀書，畢業於頂尖學府牛津大學拉斯金藝術學院。

熱愛健身的Lynus回流香港後充當健身教練，他曾參加健美比賽，成功在60名大隻仔中勝出，成為「Mens Physique Tall」組別冠軍，Lynus於2019年又再於英國參加健美比賽，當時媽咻吳婉芳到場為他打氣。

去年中他跟友人投資了7位數字開健身中心，他曾經接受經濟日報訪問，問到在疫情下還那麼有信心，打算何時回本時，他答道：「當然想短期內回本，但我預計是兩三年之內的事，而最希望可以繼續投資開其他店，讓愉快的健身風氣帶給更多朋友。」

【星二代】吳婉芳2萬呎獨立屋豪宅曝光　27歲二仔胡智同剛柔兼備畫展作品價值逾10萬元

身兼多職喜愛動物

同時身兼企業家、健美選手、私人健身教練等多職的Lynus，由於疫情影響，啟發了其藝術靈感，創作出多幅畫作，去年首次舉辦個人畫展。

Lynus本身充滿愛心，家中養有6隻狗狗，也曾以愛寵作為筆下的主角。「我以前也畫過動物，不過都是受委託而創作的，寵物在我的作品是中常出現的，但沒有去設定甚麼主題，目前我專注於人類的情感和互動，並以作品來傳遞信息。」

另外本周日Lynus身體力行支持狗隻，本周六會出席於西九藝術公園舉行的「全城狗奇行善日」，為一個愛護動物的暖男。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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