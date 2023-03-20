【整容失敗】曾被譽為「世界第一排球美少女」　昔日排球女神莎賓娜疑似整容崩壞

▲ 曾被譽為「世界第一排球美少女」的哈薩克國家隊女排成員莎賓娜（Sabina Altynbekova），疑似整容崩壞。

哈薩克國家隊女排成員莎賓娜（Sabina Altynbekova），早年到台灣參賽時，因甜美鄰家女孩氣質，成為全網焦點，更被媒體譽為「世界第一排球美少女」。近日，她現身杜拜參加排球賽並助隊奪冠，受恭賀之餘也因面容變化引發討論。

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如今26歲的莎賓娜，在今年新球季，參與在杜拜舉行的阿拉伯聯賽。本月19日，她在Instagram開心分享自己首度幫助球隊贏得冠軍，引來大批粉絲留言祝賀。不過，隨著莎賓娜現況曝光，其容貌也再引起討論。

莎賓娜在2014年隨隊到台灣參加亞洲青年女子排球錦標賽，因其洋娃娃般的精緻臉龐，擁有「12頭身」，身高182cm，腿長達120cm，瞬間引爆話題成為全網焦點。外貌優勢也讓她成為媒體寵兒，知名度大開。

後來，莎賓娜加入日本企業女排隊，當時的莎賓娜已開始與一開始驚艷全網的清新形象有所差距。有網民發現她疑似整容，更有日本媒體狠毒評論她「整張臉毀掉」、「女神崩壞」。

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最後，莎賓娜在父親鼓勵下與日本球隊解約，回國繼續專注做全職運動員。而莎賓娜也苦練球技，並成功擔任先發國手，還考上哈薩克最高學府阿利法拉比大學。2020年12月，莎賓娜更蛻變為人妻，一改清新鄰家形象，散發成熟氣質，使網民慨嘆。

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責任編輯：羅嘉欣