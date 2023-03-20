【香港小姐】謝嘉怡上擂台打到流鼻血　處女賽戰勝天堂鳥Tyrese網紅舊愛

現年27歲的前港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）早前宣佈與KOL好友、天堂鳥成員Tyrese舊愛Pumpkin Jenn進行泰拳格鬥。

兩位美女對戰相當有睇頭，雖然只是館內賽也沒有掉以輕心，Lisa不但專誠找教練狂操拳，又積極做健身進行重量訓練，不時在社交平台分享練訓片段，非常認真。

【新四十二章】謝嘉怡名校出身棄當護士入行 Lisa積極操練參加泰拳比賽【多圖】

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參加泰拳賽

萬眾期望的拳賽昨日（3月19日）終於舉行，Lisa在社交平台開直播直擊賽事，她以英文留言：「嘩，我們的第一場比賽結束了🥳我在評判裁決下獲得勝利，但這是一場非常接近的戰鬥❤️我為Jen和我自己感到驕傲。過去幾個月我們全心全意地訓練，今晚我們終於來比賽🥳」

在影片中，見得Lisa和Pumpkin Jenn在擂台上放下好友關係，毫不留情地落力打，兩女拳拳有力、腿腿有勁，絕無「揸流攤」。

首場拳賽二人共激戰三個回合，在最後一個回合，Lisa遭對方擊至頭部被打至流鼻血，但她仍然面不改容。雖然教練們即為她抹乾，但依然繼續滲血。最後Lisa在評判裁決下獲得勝利，這場拳賽絕對是有血有汗！

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另外，Lisa趁著昨日是英國母親節，特意發文及貼出與媽媽的合照，感謝對母親的愛意：

祝我媽媽母親節快樂❤️我真的有最好的媽媽；她總是那麼支持我。無論我做甚麼都有無條件的愛❤️ P.S. 對不起，我參加拳賽差點讓你心臟病病發作😂

為父選港姐

謝嘉怡（Lisa）於2020年參加香港小姐競選大熱連奪「最上鏡小姐」及冠軍后冠，成為雙料港姐冠軍。

Lisa爸爸是香港人，而媽媽則是蘇格蘭人。從小在蘇格蘭長大的她，於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系畢業，入行前在利雲斯頓聖約翰醫院（St John's Hospital, Livingston）任職手術室護士。

為了一圓爸爸夢想，決定放棄當時26000港元人工護士一職，返港選港姐並順利奪冠展開新生活。

同場加映Pumpkin Jenn索相：

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