【日本檢測】日本機構實測6款減醣電飯煲　含醣量與普通飯煲無分別

▲ 日本機構實測6款減醣電飯煲，含醣量與普通飯煲無分別。

近年人們愈來愈注重養生健康，盡量希望能在生活中減少攝取「醣量」。日本多間品牌最近亦推出「減醣電飯煲」，宣稱可以大幅減少米飯的含醣量。惟日本國民生活中心就進行了一項實測，發現多款「減醣電飯煲」與普通電飯煲煲出來的飯，含醣量實際上並無太大差異。

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綜合日本媒體報道，日本國民中心測試了6款電飯煲，分別為AINX「減醣電飯煲AX-RC3」、IRIS OHYAMA「IH電飯煲HEALTHY SUPPORT 5.5合 RC-IJH50」、Winner’s「Healthy rice cooker RHR-1」、SOUYI JAPAN「減醣電飯煲 SY-138」、forty-four「LOCABO JM-C20E」和versos「減醣電飯煲 VS-HI01BE」。其中，由於versos沒有具體提及能減少的醣量，因此主要以其他5種進行檢測。國民中心表示，除了IRIS OHYAMA，其他4件產品實際減醣率，與廣告記載皆有不少差異，恐有違反《商品表示法》。

而報道指出，所有品牌在「減醣模式」下煮出來的米飯，都比「普通模式」更柔軟，且每100克約多出10%至20%的水分。而用相同份量的米煮飯後，「減醣模式」煮出來的白飯，重量也比「普通模式」煮出來的米飯重約10%至30%，雖然每克的醣量減少，但含醣總量沒有太大分別。

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日本國民生活中心指出，在烹煮相同分量的大米下，使用減醣電飯煲煮出來的米飯，其含醣量與普通電飯煲相比並無明顯差異。因此民眾在使用減醣電飯煲時，依然要注意米飯攝取量，否則可能會對健康起反效果。

而日本消費生活中心自2017年開始，就持續接到減醣電飯煲相關質量、功能等諮詢，包括「醣量真的有減少嗎？」、「我的血糖值沒有變化」等，並在2021年度急遽增加。

【同場加映】消委會揭6款減醣飯煲醣量超傳統煲

消委會曾測試6款減醣飯煲的碳水化合物含量，發現比傳統電飯煲煮出來的米飯高0.6%至16.5%。消委會不建議消費者，特別是糖尿病患者，單靠減醣電飯煲來控制病情，提醒消費者控制每餐的進食飯量，此舉能更直接和有效控制攝入量。

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責任編輯：羅嘉欣