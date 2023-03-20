【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤再押後　本周三將公告境外債務重組方案

▲ 中國恒大集團遭呈請清盤再押後，本周三將公告境外債務重組方案。

中國恒大集團（03333）早前遭1間位於南太平洋島國的公司入稟本港高等法院，呈請將中國恒大清盤，案件今（20日）於高等法院再提訊。恒大集團一方於庭上表示，將於本周三（22日）發出公告，涉及與境外債權人達成之債務重組方案協議，預計於10月初可完成及開始重組。法官批准呈請清盤押後4個月，至7月31日再訊。

呈請人為1間位於南太平洋島國薩摩亞的公司Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited；答辯人中國恒大集團。

中國恒大集團一方表示，與境外債權人之債務重組方案已有進一步進展，並於今日凌晨時分已簽署有關方案部份文件，並將於本周三（22日）公告有關與境外債權人重組方案協議，可望於下周五（31日）備妥重組支持協議。由於需時通知各債權人，預計於10月1日可完成及開始債務重組，中國恒大集團一方申請將呈請清盤聆訊押後4個月後再處理。

持有1.1億美元債券（折約8.5億港元）的呈請一方表示，同意將呈請清盤押後4個月，以待境外債權人債務重組方案結果；代表境外債權人特設小組一方亦支持申請。

法官將呈請清盤押後至7月31日，期望屆時各方就債務重組方案已備妥文件，呈請清盤聆訊前中國恒大集團須將債務重組方案有關文件存檔，呈請人及代表境外債權人特設小組一方則須存檔回應及相關誓章。

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記者：林育慧