  • 23°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 13:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤再押後　本周三將公告境外債務重組方案

社會 13:00 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

中國恒大集團遭呈請清盤再押後，本周三將公告境外債務重組方案。

中國恒大集團（03333）早前遭1間位於南太平洋島國的公司入稟本港高等法院，呈請將中國恒大清盤，案件今（20日）於高等法院再提訊。恒大集團一方於庭上表示，將於本周三（22日）發出公告，涉及與境外債權人達成之債務重組方案協議，預計於10月初可完成及開始重組。法官批准呈請清盤押後4個月，至7月31日再訊。

呈請人為1間位於南太平洋島國薩摩亞的公司Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited；答辯人中國恒大集團。

中國恒大集團一方表示，與境外債權人之債務重組方案已有進一步進展，並於今日凌晨時分已簽署有關方案部份文件，並將於本周三（22日）公告有關與境外債權人重組方案協議，可望於下周五（31日）備妥重組支持協議。由於需時通知各債權人，預計於10月1日可完成及開始債務重組，中國恒大集團一方申請將呈請清盤聆訊押後4個月後再處理。

持有1.1億美元債券（折約8.5億港元）的呈請一方表示，同意將呈請清盤押後4個月，以待境外債權人債務重組方案結果；代表境外債權人特設小組一方亦支持申請。

法官將呈請清盤押後至7月31日，期望屆時各方就債務重組方案已備妥文件，呈請清盤聆訊前中國恒大集團須將債務重組方案有關文件存檔，呈請人及代表境外債權人特設小組一方則須存檔回應及相關誓章。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【交通意外】呈祥道巴士撞壆傾側冒煙　司機昏迷至少21人受傷【有片】
今日 09:59
【交通意外】呈祥道巴士撞壆傾側冒煙　司機昏迷至少21人受傷【有片】
【遊韓注意】南韓解除交通工具內口罩令　惟醫院等高風險設施仍維持
今日 10:55
【遊韓注意】南韓解除交通工具內口罩令　惟醫院等高風險設施仍維持
【花劍大獎賽】張家朗惜敗意大利名將奪銀牌　盼香港列席巴黎奧運團體賽
今日 11:01
【花劍大獎賽】張家朗惜敗意大利名將奪銀牌　盼香港列席巴黎奧運團體賽
【扶貧政策】訂扶貧線助集中幫助最有需要人士　葉兆輝稱計算可加「可動用資產」
今日 11:34
【扶貧政策】訂扶貧線助集中幫助最有需要人士　葉兆輝稱計算可加「可動用資產」
【電子支付】PayMe調低用戶年齡至12歲　5.15前新登記青年享100元優惠券
今日 12:25
【電子支付】PayMe調低用戶年齡至12歲　5.15前新登記青年享100元優惠券

你可能感興趣

【交通意外】呈祥道巴士撞壆傾側冒煙　司機昏迷至少21人受傷【有片】
今日 09:59
【交通意外】呈祥道巴士撞壆傾側冒煙　司機昏迷至少21人受傷【有片】
【遊韓注意】南韓解除交通工具內口罩令　惟醫院等高風險設施仍維持
今日 10:55
【遊韓注意】南韓解除交通工具內口罩令　惟醫院等高風險設施仍維持
【花劍大獎賽】張家朗惜敗意大利名將奪銀牌　盼香港列席巴黎奧運團體賽
今日 11:01
【花劍大獎賽】張家朗惜敗意大利名將奪銀牌　盼香港列席巴黎奧運團體賽
債券 薩摩亞 恒大 港元 美元 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
10:24 2023/03/19
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
14:23 2023/03/19
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴