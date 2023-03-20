【兒童長高】把握孩子急速長高黃金期　醫生勸勿錯過︰生長板閉合就不再增高

▲ 醫生指出孩子隨著第2性徵發育趨於成熟， 生長板一旦閉合，就代表不會再長高。（i-stock圖片）

不想孩子矮人一截，家長就要好好把握小朋友的黃金長高期，萬一期間發現小朋友有異樣，包括身高長期落後於人、性徵過早出現等，就要盡快求醫，趁生長板還未閉合前，仍有長高的機會！

台灣新北板橋骨科醫生陳鈺泓在facebook專頁分享兒童健康資訊，經常有父母帶同15、16歲的青少年來找陳醫生看診，問道︰「我兒子國三了都還沒160公分，以後會不會矮人一截？」，小朋友長不高的問題是很多爸媽都擔心。

陳鈺泓醫生提及不要錯失黃金長高期，長不高就把握時間就醫。他指出男生通常約於11至15歲、女生約於10至13歲開始進入青春期，這時也是急速長高的黃金時刻。不過，要留意隨著第2性徵發育趨於成熟， 生長板也會一旦閉合，就代表不會再長高了。

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注意身高落後於人或性早熟

家長可以憑以下2大方面去判斷小朋友是否要求診就醫︰

1.長高幅度小 身高落後於人

一年身高成長不到4cm或是身高落在同年紀3%以下，應就醫診治。

2.性徵過早出現 性早熟

女生在8歲以前出現性徵，男生在9歲以前出現性徵，就可能是 性早熟。性早熟會讓孩子比同年齡層更早長高，但容易造成骨齡加速超前，使骨頭生長板提早閉合，反而造成成人身高矮小。

根據診斷結果，會視情況給予生長激素或抑制賀爾蒙等療法。飲食、運動與睡眠仍是孩子長高的關鍵。對於有關兒童性早熟、性發育遲緩、身材矮小，家長可考慮帶小朋友求醫作進一步了解。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術」。

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責任編輯︰顏紫燕