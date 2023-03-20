【新冠治療】浸大揭新冠病毒侵襲人體成因　研究發現新抑制方法

▲ 浸大揭新冠病毒侵襲人體成因，研究發現新抑制方法。（曾耀輝攝）

香港浸會大學今日（20日）公布的研究揭示，人體中一種名為MT1-MMP的蛋白酶，是導致新型冠狀病毒侵襲人體內不同器官的主要因素。研究團隊採用一種名為3A2的人源化抗體，通過注射方式以抑制該種蛋白酶的活動，結果令受感染的實驗小鼠的病毒量減少近九成。團隊表示，目前該方式可用於治療老年人等高危群組的重症，希望未來1至2年可以進行人體實驗。

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由浸大中醫藥學院教學科研部助理教授王凱亮帶領的研究團隊，與香港大學微生物學系助理教授袁碩峰合作研究發現，感染新型冠狀病毒會導致更多MT1-MMP被激活，從而導致可與新型冠狀病毒結合的可溶性ACE2從帶有ACE2的細胞中釋放出來，並將病毒運送至未受感染且只有少量ACE2表現的細胞，進而影響人體各器官。

此次，研究團隊發現，採用一種名為3A2的人源化抗體抑制MT1-MMP的活動，能有效減少可溶性ACE2的水平，並將人類肺、心臟和肝臟類器官中新型冠狀病毒的感染程度，降低六至八成。使用新型冠狀病毒的原始菌株，以及變異病毒株Delta和Omicron變種進行實驗，也得到相約結果。而用老年染疫小鼠進行實驗，得出結果發現3A2把新型冠狀病毒的數量減少近九成。

王凱亮表示，由於MT1-MMP在肥胖中扮演重要角色，其基因突變與肥胖及糖尿病的發病有關，即新冠重症和死亡的兩個主要風險因素。因此，3A2可能特別適合高危群組，包括高齡和有代謝功能障礙的病人。

他續指，3A2主要通過注射方式進入體內從而起到對MT1-MMP的抑制作用，目前通過實驗暫未發現明顯副作用，但活性暫時只能維持24至36小時。他解釋，由於3A2旨在抑制MT1-MMP的活動，而並非增強患者的免疫力，或直接對付病毒，所以暫時只適合作為感染後重症及併發症的治療手段，若要起到長期預防效果則需要對3A2在未來進行靶向改造。

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記者：解青羽