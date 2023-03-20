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【施藥迷姦】涉施用迷姦水與男子非法性交　28歲男巿場推廣主任還押候訊

社會 13:23 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

被告區子鍵今由警方押解至九龍城裁判法院應訊。（曾耀輝攝）

25歲男子日前被發現倒斃於尖沙嘴一酒店房間斃命，疑涉被迷姦，警方調查後發現28歲巿場推廣主任與另案有關，被控1項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」罪，案件今（20日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至5月15日再訊，以待進一步化驗工作，包括檢驗液體成份、DNA及指模等。被告申請保釋被拒，還押懲教看管。

被告區子鍵（28歲），報稱市場推廣主任，被告被控於2023年3月15日至16日間，在尖沙咀九龍酒店某房間對姓池男子使用或施用迷姦水，意圖使池神志不清或軟弱無力，以使被告得以與他作非法的性行為。

被告暫時毋須答辯，控方申請將案押後以進一步化驗工作，包括檢驗液體成份、DNA及指模等。控方反對被告保釋，被告申請保釋，裁判官聽畢雙方陳詞後拒絕被告保釋，被告須還押懲教看管。

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記者：陳曉欣

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