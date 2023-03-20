香港迪⼠尼樂園度假區 「10K Weekend」 闊別三年載譽歸來

近 18,000 名跑⼿聚⾸⼀堂 展現共融理念及可持續發展

萬眾期待、香港迪⼠尼樂園度假區 (香港迪⼠尼) 跑步盛事「10K Weekend」相隔三年後強勢回歸。活動由 AIA Vitality健康程式全⼒⽀持，於3 ⽉ 18 ⽇⾄ 19 ⽇⼀連兩⽇舉⾏，是疫情後首度於度假區舉辦的大型活動，吸引近 18,000 名跑⼿參與，部份更以耀眼奪目的迪⼠尼造型亮相。大家最愛的迪⼠尼朋友包括Duffy與好友、Marvel超級英雄、彼思好友、米奇與好友，以及⼀眾演藝人員，在樂園沿途各處、由美國⼩鎮大街到「奇妙夢想城堡」的拱⾨，為跑⼿打氣，充滿歡樂氣氛。來⾃本港不同界別的領袖，包括企業夥伴和非牟利機構都⽀持今次的盛事，參與「香港迪⼠尼樂園領袖3公⾥跑」。

香港特別⾏政區政府財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長楊潤雄於3⽉18⽇主持起跑儀式。香港迪⼠尼樂園度假區⾏政總裁莫偉庭表示：「闊別超過三年，我們很高興在萬眾期待的『香港迪⼠尼樂園10K Weekend』 再次接待所有參賽選⼿和迪⼠尼粉絲。 今年，跑⼿和迪⼠尼粉絲可首次跑過『奇妙夢想城堡』的拱⾨，沿途各處有大家⾄愛的迪⼠尼朋友為跑⼿打氣。」他續指：「今次有這麼多人參與這項盛事，與最愛的迪⼠尼朋友，以及摰親好友⼀同享受跑步的樂趣，絕對是⼀個好機會凝聚社區，提醒大家關注健康。」

友邦香港及澳⾨首席執⾏官馮偉昌表示：「我們很高興第五年以『AIA Vitality健康程式』的名義，贊助香港迪⼠尼樂園『10K Weekend』這項深受大眾喜愛的合家歡跑步盛事。而今年大家更可除下口罩，與家人無拘無束於這充滿歡樂的氣氛下盡情享受這個別具特色的活動，並在眾多迪⼠尼朋友的陪伴下實踐『健康長久好生活』。」

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「Marvel 超級英雄10公⾥跑」的冠軍可贏取香港迪⼠尼樂園酒店住宿⼀晚，可選擇國賓廳「仙杜瑞拉」或《魔雪奇緣》主題套房， 以及Skechers 港幣1,000元購物禮券⼀張及鞋劵⼀張。 亞軍及季軍分別獲贈香港迪⼠尼樂園酒店⾃助午餐和Skechers購物禮券⼀張。另外，為慶祝華特迪⼠尼公司成立100周年，所有完成賽事的跑⼿可獲迪⼠尼100周年主題的掛繩及獎牌。

推動傷健共融 共同體驗跑步樂趣

今年也有不同能⼒包括視障、聽障和肢體殘障的跑⼿參加 「10K Weekend」。 香港首位輪椅醫生、香港傷殘⻘年協會（傷⻘會）會員 呂慧翔 (Jennifer) 首次參加「Duffy與好友3公⾥共融跑」，她指：「香港迪⼠尼的10K WEEKEND 是⼀個很好的機會，讓大家在迪⼠尼氛圍中⼀同享受跑步樂趣， 很高興看到香港迪⼠尼在這項盛事中促進傷健共融！」同樣參與共融跑的另⼀位傷⻘會員李奇業 (David) 表示：「這次活動提醒大家運動和健康生活的重要性，我亦非常期待⼀邊跑步、⼀邊穿梭樂園的獨特體驗！」

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為向社區傳播迪⼠尼的奇妙⼒量，香港迪⼠尼會將活動的部分收益捐贈予傷青會， ⽀持「傷⻘動⼒學堂」計劃。 該學堂為殘疾兒童及青少年提供不同的戶外訓練及運動活動，協助他們融入社會。

綠⾊跑步盛事 提倡可持續發展

香港迪⼠尼致⼒推廣可持續發展、多元及健康生活，並⾃ 2016 年起與「綠惜地球」合作，今年亦會聯⼿在活動中推出⼀系列環保措施，當中包括在賽道沿途提供飲水機，鼓勵跑⼿⾃備水樽，並在現場回收紙杯、膠樽、號碼布夾、 袋⼦、⾏李標籤、紙包裝、香蕉⽪和其他可回收物品，⼀同為環保出⼀分⼒。同時，迪⼠尼義工隊亦會在現場向跑⼿教育環保訊息。

全年不斷的精彩活動

香港迪⼠尼以跑步盛事「10K Weekend 」強勢回歸開展2023年，同時將會繼續為賓客帶來更多精彩活動。 Duffy與好友主題全新遊玩體驗，將於今個春季在廣場匯舉⾏，帶領賓客進入 Duffy與好友的世界。 香港迪⼠尼亦將與香港芭蕾舞團合作，呈獻 30 分鐘的原創作品「StellaLou夢想起舞吧」，透過香港芭蕾舞團的專業表演，將StellaLou努⼒不懈成為舞蹈員、追尋夢想的故事向賓客呈現。 ⼀眾復仇者聯盟亦於五⽉召集「新⼀代英雄」，與賓客⾒⾯。

《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界亦將於今年下半年隆重開幕，這是首個以華特迪⼠尼動畫工作室大熱電影《魔雪奇緣》為主題的園區，賓客將置身於阿德爾王國當中，遊歷各個電影中的景點、聽到耳熟能詳的音樂、品嚐主題美食及感受阿德爾傳統氣息。除此之外，樂園亦會於今年迎來香港迪⼠尼獨有的華特・迪⼠尼與米奇老鼠銅像 –「創夢家」 。