【家庭悲劇】殺夫藏屍雪櫃1年女疑兇被起底　傳欠外人巨款狂打賞網紅男主播

▲ 案發單位。

江蘇蘇州發生一宗「殺夫藏屍冰櫃案」，查姓狠婦殺死龐姓親夫，藏屍雪櫃逾1年，更一直替丈夫更新朋友圈，製造還在生的假象。女方母親近期上門，煮飯發現雪櫃中有異常，終揭發事件。消息傳出後內地傳媒迅速起底更多疑兇及死者的背景，據悉查婦常在外欠債，而且經常打賞一名男主播。

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據內地傳媒報道，事發小區物業工作人員向內地媒體透露，2023年2月女子查某就已被警方拘捕，「她是自首的。」

死者人好上進

龐姓死者父親一名朋友亦透露，龐男失蹤好幾個月，家屬曾以為龐男誤入傳銷集團。死者前同事小A證實，女方已被拘捕。小A稱，與龐男於2015年在蘇州「我愛我家」房產共事過，龐男在該房產公司上班期間，認識女方，二人2020年10月1日結婚，婚後育有一女兒。小A說:

在我的印象裏，龐某人很好，也很上進，在蘇州買房了，然後開了個房產中介。

後來小A離職後，兩人都保持聯繫，直到前年才斷聯：「我最後一次與他聯繫是2021年的7月，因為業務上的事一般是他私訊我，後來他一直沒有來找我，我們也就沒有聯繫了。前兩天我們以前的同事都知道龐死了，傳女方外面欠了很多錢。」對於疑兇查某，小A表示只在二人婚禮時見過一面，「女方是蘇州本地的，家裏還拆遷了，條件還可以。」

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疑兇瘋狂打賞網紅男主播

另內地極目新聞報道，死者朋友車先生表示，得知朋友意外死亡後，他們查到疑兇在短視頻平台上經常打賞的一個男主播。據車先生提供的截圖顯示，疑兇的賬號在該主播打賞榜排在榜一位置。

車先生說：「我加了那個男主播的社交賬號，但聊了幾句他把我拉黑了。」

死者的另一朋友華先生亦表示，他私訊了疑兇經常打賞的那名男主播，告訴對方疑兇殺了她的丈夫，對方表示，並不知道疑兇已婚。華先生指，死者與疑兇是在一家房產中介工作時認識的，死者是蘇州某大學的本科畢業生，當時疑兇是他的下屬。後來，死者辭職自己開地產中介公司，失蹤前也還是一家房產中介股東之一：「龐男失蹤後，查女還曾用其社交賬號向龐某朋友借錢。」

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責任編輯︰王明芳