【MIRROR成員】林俊傑個唱臨時飛起Ian　花姐回應：JJ演唱會製作單位向我們致歉

▲ 《JJ20世界巡回演唱會 香港站》

歌手林俊傑（JJ）的《JJ20世界巡回演唱會 香港站》於昨晚（3月19日）在中環海濱舉行第三場演出，MIRROR成員陳卓賢（Ian）本為昨晚的嘉賓，Ian在午間也有到場參與綵排，不過最終未見現身。

【MIRROR成員】Ian臨時被林俊傑個唱彈鐘 Stanley上載隊友大合照引誤會

花姐回應事件

對於臨時被「彈鐘」，MIRROR經理人花姐在今日約1時就此事向傳媒回應作出回應：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」

而林俊傑演唱會香港區監製李志倫亦在今日於個人社交平台發文致歉，寫道：「本人Jacky Lee 李志倫作為林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會香港站監製、同時也是J與Mirror雙方就表演安排之溝通橋樑。因錯誤傳遞雙方訊息、導致表演形式上出現嚴重落差；最後在雙方一致決定下、取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排向J、lan、Mirror、主辦單位和所有觀眾致上最大最真誠歉意。希望大家原諒。」

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