  • 23°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 14:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】林俊傑個唱臨時飛起Ian　花姐回應：JJ演唱會製作單位向我們致歉

娛樂 13:30 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《JJ20世界巡回演唱會 香港站》

歌手林俊傑（JJ）的《JJ20世界巡回演唱會 香港站》於昨晚（3月19日）在中環海濱舉行第三場演出，MIRROR成員陳卓賢（Ian）本為昨晚的嘉賓，Ian在午間也有到場參與綵排，不過最終未見現身。

【MIRROR成員】Ian臨時被林俊傑個唱彈鐘　Stanley上載隊友大合照引誤會

花姐回應事件

對於臨時被「彈鐘」，MIRROR經理人花姐在今日約1時就此事向傳媒回應作出回應：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」

而林俊傑演唱會香港區監製李志倫亦在今日於個人社交平台發文致歉，寫道：「本人Jacky Lee 李志倫作為林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會香港站監製、同時也是J與Mirror雙方就表演安排之溝通橋樑。因錯誤傳遞雙方訊息、導致表演形式上出現嚴重落差；最後在雙方一致決定下、取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排向J、lan、Mirror、主辦單位和所有觀眾致上最大最真誠歉意。希望大家原諒。」

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【12怪盜】MIRROR全員首部電影開鏡在即　怪盜造型曝光12子全黑晒冷
13:36 2023/03/13
【12怪盜】MIRROR全員首部電影開鏡在即　怪盜造型曝光12子全黑晒冷
【RUMOURS】MIRROR首支全球發行英文單曲推出　長腿譚旻萱被12子圍【多圖】
10:28 2023/03/18
【RUMOURS】MIRROR首支全球發行英文單曲推出　長腿譚旻萱被12子圍【多圖】
【MIRROR成員】Ian臨時被林俊傑個唱彈鐘　Stanley上載隊友大合照引誤會
今日 10:10
【MIRROR成員】Ian臨時被林俊傑個唱彈鐘　Stanley上載隊友大合照引誤會

你可能感興趣

【12怪盜】MIRROR全員首部電影開鏡在即　怪盜造型曝光12子全黑晒冷
13:36 2023/03/13
【12怪盜】MIRROR全員首部電影開鏡在即　怪盜造型曝光12子全黑晒冷
【RUMOURS】MIRROR首支全球發行英文單曲推出　長腿譚旻萱被12子圍【多圖】
10:28 2023/03/18
【RUMOURS】MIRROR首支全球發行英文單曲推出　長腿譚旻萱被12子圍【多圖】
【MIRROR成員】Ian臨時被林俊傑個唱彈鐘　Stanley上載隊友大合照引誤會
今日 10:10
【MIRROR成員】Ian臨時被林俊傑個唱彈鐘　Stanley上載隊友大合照引誤會
網絡熱話 黃慧君 林俊傑 陳卓賢 演唱會 Mirror

最高瀏覽

【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
10:24 2023/03/19
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
14:23 2023/03/19
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴