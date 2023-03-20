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【聘請外傭】新手爸媽頭痕請家傭　列4大條件︰有湊仔經驗不能太年輕

育兒經 13:53 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有新手爸媽迎接BB準備請家傭，列出4大條件。（香港經濟日報圖片）

看新聞得知，去年香港出生的嬰兒為三萬二千五百人；我心想，算是不錯吧！不是說現在的年輕人都不愛生兒育女的嗎？經濟條件是一大問題，因為它牽連至居住條件。為了讓生活得到改善，兩口子惟有日捱夜捱，回到家裏已經累得要命，連飯也不想煮了，更遑論「造人」？

雖然香港嬰兒出生率正在逐年下跌，不過，去年仍然有三萬多新成員出世，絕對是好消息吧！但跟以往比較，這卻是個負增長。說到底，香港天天有新生嬰兒，仍然是可喜可賀的。我認識的一對結婚兩年的年輕夫婦，月前就添了新成員，是個可愛的女娃。夫婦倆都是專業人士，要上班的，總結一個字就是——忙。

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童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

懷孕初期最奔波的一件事，就是聘請家傭、聘請陪月婦。都不容易，不是金錢的問題，是雙方的文化和衞生問題。我當時八卦地問這對夫婦，箇中要考慮的是甚麼？答曰：家傭不要太年輕的、不能沒有帶小孩經驗的，還要懂得打理家居的、看上去人要端莊兼衞生整潔的。

因為孩子的成長，有規矩沒規矩，與一起相處的傭人有很大影響。我一個好朋友，她女兒今年十一歲，期間換了至少四個外籍家傭，都是她丈夫的決定。這令我想起昔有「孟母三遷」，今有「虎爸四聘」（一笑）。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「聘家傭的考慮」。

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撰文 : 李韡玲

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