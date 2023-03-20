【兩性關係】男子患性病女友陪覆診極尷尬　醫生：比電視劇更戲劇化

▲ 有泌尿科醫生分享，男子患性病後，女友陪伴覆診，令場面極為尷尬。

性病主要傳播途徑是性接觸，固定性伴侶可減少患病風險。台灣有泌尿科醫生最近分享一宗病例，指有一名年輕男患者前來求醫，檢查證實患上淋病。而其女友陪伴覆診時，場面極尷尬，但當醫生再追問下去時，竟發現更驚人真相。

台灣泌尿科醫生程威銘最近在Facebook專頁分享一宗病例，指去年聖誕節過後，一個年輕俊男前來求診，表示自己尿道一直有綠白色的分泌物流出，而且小便時，尿道猶如刀割，十分灼熱疼痛。程威銘一聽，就估計男患者大概感染了淋病，於是為他進行檢查及處方藥物，叮囑他下星期再回來覆診看報告。

第二次覆診時，男患者與女友一起前來。男患者表示自己食完藥之後，症狀已好了很多。而程威銘看完淋病陽性的報告結果後，頓時猶豫起來，想辦法要求患者的女友離開，並開口問：「妳要不要先出去一下？」

未料，此時男患者卻開口要女友留下，更表示：「有什麼不能讓她知道的！」程威銘無奈，直接講出男患者染上淋病：「算是性病的一種」。這時，程威銘留意到一旁的女孩眼中射出殺氣，看向男友並開口：「醫生我下腹最近悶悶脹脹的，會不會也被傳染了？」

程威銘繼而為男患者的女友安排檢查及處方藥物，並叮囑她下次覆診回來看報告。到第3次覆診時，只有女方獨自前來，而她檢查後亦證實患上淋病。

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女患者此時欲言又止，最後忍不住問醫生：「淋病的潛伏期多久？會不會是他很久之前得的，最近因為免疫力下降才發病？」程威銘看著女患者，認為她是在努力為自己的感情找藉口，於是問她和男友關係是否還好。女患者則回應：「我們之前就已經吵過了。」並繼而講出，她其實不是男患者的女友，而是第三者。

這時，程威銘和護士都感到震驚，但他亦好言相勸：

我無意做道德批判，畢竟大家都是成年人了，自己做的決定，自己負責。我只負責把你們的病治好。

淋病在台灣沒有什麼抗藥性，通常打一針就會痊癒，只是沒有辦法產生抗體，預防下一次的感染。

程威銘繼而解釋，很多人都會好不了，常常是因為性伴侶沒有同時治療，以至於好了之後再被感染。反覆之下，男生可能會造成道狹窄或輸精管阻塞而不孕；女生則可能細菌進入腹腔，變成骨盆腔發炎症候群、輸卵管阻塞而不孕，甚至淋病感染還會誘發成全身性關節炎。

程威銘憶述，女患者在聽完這番話後低頭不語，一會兒就跟醫生說聲謝謝，就離開診所。他感嘆：

情人眼裏容不下一粒沙子，或許小三可以接受自己是小三，但要是再出現了小四甚至小五，佔有欲嫉妒心作祟之下仍然是難以釋懷。

程威銘抒發感受指，對某些男生和大部分女生而言，要將性舆愛分離，並不是一件容易的事，一旦牽扯到情愛糾葛，就會讓醫學的診斷、治療，以及預防更加困難。

程威銘指，自己在泌尿科醫學會中，協助執行疾病管制署的性病防治計劃。其中一項就是要求性病患者的性伴侶（們），要接受篩檢治療。但他坦言：「每年這項指標都慘不忍睹」，無法達標」而在討論了多次，他們還是不知道有什麼辦法可以促進性病患者的性伴侶篩檢率。

那你呢？如果有一天你不小心得了性病，你會怎麼告訴你的性伴侶？

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責任編輯：羅嘉欣