【濕疹成因】男童自1歲起患嚴重濕疹　陳家亮：腸道微生態失衡是重要因素

▲ 男童自1歲起患嚴重濕疹，中大醫學院院長陳家亮指出，腸道微生態失衡是多種免疫系統疾病的重要因素，濕疹便是典型例子。

上星期，一對父母帶着五歲的兒子求醫。孩子的母親急不及待說：「陳教授，你看我孩子的濕疹多麼嚴重，他自一歲開始便被這問題折磨，請你救救他吧！」我聽罷有些愕然，因為我既不是兒科也不是皮膚科專家。她接着說：「聽說移植一些益菌便可以醫治這種慢性病，我想給孩子嘗試這個新療法。」

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看着這位母親無奈的眼神，我可以想像她多年來所受的痛苦並不比孩子輕。可是我不能夠把未經證實的治療推介給病人，唯有把已知的醫學數據相告，希望幫助他們為孩子作出合適的選擇。

濕疹其實是一種皮膚發炎，而這類型發炎的活躍程度受着免疫細胞的影響。腸道微生態是人體最大的免疫器官。現今醫學發現腸道微生態失衡是多種免疫系統疾病的重要因素，而濕疹便是一個典型例子。

近年的研究指出患上濕疹的人士，不論小童或成人，都出現三種微生態毛病，就是菌種的多樣性減少、缺乏一些可以減低免疫反應的益菌、以及過多刺激發炎的惡菌。

究竟是什麼原因導致以上的微生態失衡？嬰兒的腸道微生物是從母親分娩過程中得來的，所以孕婦有健康的生活和飲食習慣，以及選擇自然分娩，都對嬰兒的成長尤其重要。此外，孩童應避免服用不必要的抗生素、含高糖分或乳化劑的食物，以保持腸道細菌平衡及健康發展。

雖然動物研究顯示腸道微生態移植可以大大改善濕疹，但我們還需要臨床研究才可以確定這方法的成效及安全性。

服用益生菌有幫助嗎？我相信它可以作為預防及輔助治療，但亦需要有臨床數據支持，以協助病人選擇合適的配方。隨着利用宏基因學（metagenomics）分析腸道微生態越來越普遍，我們希望不久將來可以用更精準醫學為嚴重的病人提供更適切的治療。

全文刊於陳家亮《院長醫生週記》，標題由TOPick編輯擬定。

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