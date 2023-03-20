【愛我別走】林海峰分享忙裡偷閒心得　扮打工仔開工七情上面

▲ 林海峰拍全新廣告。

林海峰（Jan）一向瓣數多，工作忙個不停，早前完成個人展覽，近日《愛我別走》舞台劇又公演，他為廣告擔任「職時淳放鬆學會」會長，教大家忙裡偷閒實在當之無愧。



Jan今次拍攝全新廣告片及硬照，創意演繹打工一族典型趕時間的一天，由趕住返工奪命狂跑開始，即使身為馬拉松跑手的Jan，身穿西裝、皮鞋來回跑十次，都跑到喘氣。

▲ 林海峰拍全新廣告。

他笑言：「因為我平時返工揸車，所以真的很佩服上班族日日西裝、皮鞋趕返工，其實好難跑得郁！」Jan在片場更發揮笑匠本色，有不少臨場爆肚，令身旁的一眾演員都可以即時放鬆，投入拍攝，大部分鏡頭更可一take過，全隊提早收工！



被問到返工有什麼放鬆心情的秘訣，他指：「做運動最有效，但返緊工好難做做吓嘢突然去跑步，但可以中途停一停，嘆啖茶，即時放鬆一下！」

拍攝中導演要求Jan要大叫、定格跑步、扮中箭及避開工作追擊，追求十全十美的他，七情上面，更自動要求拍多幾個不同效果，完成拍攝後Jan即拿起代表下午3點的道具，笑問現時是否tea break，可以嘆茶，完美演繹「職時淳放鬆學會」會長的職責。