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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【全面通關】上周六逾10萬內地客訪港疫後單日最高　回復2019年8成水平

社會 14:13 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

上周六逾10萬內地客訪港創疫後單日最高，回復2019年8成水平。（陳國峰攝）

疫情後訪港旅客湧現，剛過去的周六（18日）訪港內地旅客逾10萬人次，創中港全面通關後，內地遊客訪港單日數量最高，按年增長近4000倍；回復2019年疫情前約8成水平。

自2月6日中港全面通關至今，內地客主要集中在周末來港，2月11日、18日、25日、3月4日及3月11日的5個周六，分別有49,338、69,992、80,269、86,811及92,977人次訪港，趨勢持續上揚。3月18日更達到102,458人次，創復常後內地遊客訪港單日人次最多，較去年同期的26人次，上漲3940倍；較2020年的2,408人次，增幅亦有41.5倍。

翻查資料，香港旅遊發展局2019年3月共有4,478,389內地人次訪港，即日均144,464人次，與近日高峯期的10萬多人次差距已收窄，回復至疫情前的8成左右。

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記者：陳麗娜

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