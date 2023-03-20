【育兒教育】爸爸指「冇錢」拒買可樂　初小生發爛渣：冇錢點解要生我

▲ 爸爸唔想個仔飲可樂，竟然話「冇錢」，阿仔竟發爛渣：「冇錢點解你要生我！」

窮人是否沒資格生兒育女？這個話題經常都會被討論，日前有台男在網上發帖，指自己在吃午餐時，目睹一名初小學生，一直吵著要喝可樂，但爸爸淡淡的說了一句「冇錢」，而且對身體不好，初小生竟發爛渣：「冇錢點解你要生我！」，孩子的抱怨嚇呆了鄰座的台男，台男無奈說：「那小孩看起來才小二小三，說這些話做父母的有什麼感想？」

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該台男早前在台灣熱爆的討論區PPT發文，指自己吃午餐時，隔壁坐著一家三口，目測那小孩大約小學二、三年級，一直吵著要喝可樂，爸爸聽到後，淡淡的說了一句「冇錢，而且可樂對身體也不好」，沒想到小孩竟發爛渣，

大聲說：『賺錢是你們大人的事情，讀書補習吃飯是我們小孩的事情，沒錢為什麼把我生下來！』

台男續指，最後他的媽媽為安撫他的情緒，只好默默的去拿了一瓶可樂，令在旁的台男看得傻眼，

那小孩看起來才小二小三 說這些話做父母的有什麼感想？是因為環境還是資訊太發達？現在小孩都這麼早熟嗎？

貼文一出，即引起熱議，不少網民認為該小孩不簡單，應好好教育他，「這小孩不簡單 我小時候還真沒想過」、「才小二小三的屁孩就壓不下去 這樣長大也是廢物啦」、「想太多 小孩子GGYY就直接一巴掌拍過去了」、「我是老爸會先幹他一頓 你下次考試沒有考100分就不要吃飯」、「 啃老族不都這樣講 這麼小就立志當啃老族」，有網民認為爸爸不認亂找「冇錢」做藉口，可樂是很便宜的飲品，「買得起說沒錢被嗆剛好，教小孩不是隨便找理由搪塞的」、「不買可樂應該不是沒錢而是不健康，所以不要亂拿理由騙小孩比較好」，另外，也有不少網民認為該父母教育失敗。

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責任編輯:王明芳