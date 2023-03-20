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陳自瑤挑戰6個小時直播帶貨　 《識貨》首屆冠軍Yoyo：好大嘅挑戰

娛樂 14:26 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

TVB近年注重電子商貿，早前曾志偉領軍的《獎門人》三度夥拍閃購平台「鄰住買」推出感謝祭。

而TVB附屬公司TVBC與淘寶早前亦達成合作意向，年內將共同發展48場電商直播；為電商直播打響頭炮的陳豪與陳敏之，二人長達6小時的直播全場銷售額突破2,350萬人民幣（約2,646萬港元），最高線上人數逾3萬兼登入淘寶直播間即時排行榜Top 2，成績斐然。

本月尾30日（下周四）將進行第二次跨境電商直播，參與藝人暫定落實有《識貨》首屆冠軍陳自瑤（Yoyo），另一位藝人身份將於稍後公布。

陳自瑤為《識貨》首屆冠軍。

Yoyo緊張又興奮

是次直播內容主題圍繞TVB經典劇集，將內容結合到電商直播平台。

對於接「雙陳」陳豪及陳敏之棒成為第二次電商直播帶貨主持，進行為時6小時的電商直播，Yoyo坦言心情緊張又興奮。

她並謂自己為該個電商直播獻出了多個第一次：「我未試過正式真係做一個咁大型嘅直播帶貨Show，仲要係淘寶咁大嘅平台，所以都好緊張，對自己嚟講都係好大嘅挑戰。」

挑戰6小時直播帶貨

向來做事認真的Yoyo，為了將最好及最抵買的貨品推介給受眾，更會花大量時間做事前準備：「因為都好多貨品需要去了解佢嘅用途、成份同其他所有嘢。今次挑戰6小時直播帶貨，都係人生從未做過嘅嘢。」

Yoyo又指，自己平時絕不胡亂將貨品推介給朋友：「我不嬲做嘢比較謹慎啲同實際啲，所以我介紹親畀朋友嘅嘢，係真心覺得好用先至會介紹。所以如果我做帶貨活動，我都真係想推介一啲真係真心好用嘅好嘢畀大家。」

自認慳妹

問到Yoyo私下是否精明消費者，她笑稱自己其實是慳妹一名，言談間盡顯精打細算一面：「本身我係慳妹性格，我買嘢多數會格價，睇吓邊度啲嘢平啲、品質好啲，亦都會睇吓網上面啲Comment。」

再問是否「講價」達人，她則笑謂：「我自己有時買嘢都會盡量揀啲性價比高，又平又抵又高品質嘅貨品；講價方面，如果講到價嘅地方我都會盡量講嘅。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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