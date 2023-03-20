【恐怖意外】突被拉走椅子重摔骨折失禁　12歲女童星終可撐拐杖站起來

▲ 馬來西亞12歲女童星重摔致下半身重創，意外25日後終可撐拐杖站起來。

上月有名12歲馬來西亞女童星Puteri Rafasya遭人惡作劇，被拉走椅子重摔骨折。意外發生時，童星痛疼難耐哭泣起來，及後狀況每況愈下，無法站起來，更一度失去自理能力致失禁。近日終於迎來好消息，意外發生的第25日，亦即是她入醫接受治療逾1星期，終於可以撐拐杖站起來，令人鼓舞。

▲ 12歲Puteri 神經系統受創，導致雙腳麻痹失禁。（IG圖片）

突被拉走椅子重摔骨折

綜合外媒報道，事發在上月22日，12歲馬來西亞女童星Puteri Rafasya在片場與演員進行對手戲綵排時，有一名其他演員的家屬男孩突然衝進片場，拉開Puteri Rafasya所坐著的椅子，令Puteri突然間失去重心，從椅子上摔倒後翻滾倒地。

意外致Puteri臀部和腰部骨折，甚至一度失去自理能力，因為她的神經系統受創，導致雙腳麻痹失禁。童星媽媽在IG定期更新女兒的狀況，在事發12天，Puteri仍然不能站立和行走，就算坐輪椅也只能約1小時，無法長時間坐直，輪椅周圍亦要加枕頭軟墊，因她不能坐正，必須向左或右傾斜。此外，Puteri仍需包著尿片，完全失夫自理能。

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在事發第17天，即3月10日，Puteri於凌晨3時被救護車送往吉隆坡醫院，因腿部麻木，經過專科醫生檢查後，於上午10時被轉移到另一間醫院接受監護，直至另行通知。經過8天住院治療迎來了好消息。

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住院治療8天有大進步

18日（上周六）Puteri的媽媽在社交平台更新女兒狀況，迎來好消息。在意外發生第25日，亦即是Puteri經過8天的住院治療後，終於不需要再穿紙尿片，並且已經可以撐著拐杖站起來了。媽媽分享了照片及影片，見Puteri在醫院正努力地進行復建及物理治療，她雙手撐著兩旁的扶手向前行，在另一影片中，更可見她只用一支拐杖支撐下，自己站起來行走，儘然步履蹣跚，但已是很大的進步。媽媽感欣慰︰

公主現在可以在拐杖的幫助下站立和行走，疼痛也減輕了，也不再穿尿片了。

▲ 好叻女，大進步！（IG圖片）

媽媽感謝醫院的醫護人員悉心照顧女兒，同時感謝校方、粉絲、朋友和家人，以及關注事件的媒體，感謝大家不停地祈禱和集氣。女兒快可出院，相信女兒會好起來！

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責任編輯︰王明芳