【主題公園】香港迪士尼與香港芭蕾舞團首度合作　4月上演45場期間限定「StellaLou 夢想起舞吧」表演

▲ （林宇翔攝）

香港迪士尼樂園度假區與香港芭蕾舞團首次合作，將於4月5日至10日及14至16日，攜手呈獻期間限定「StellaLou 夢想起舞吧」 表演，每日將會有4至5場演出，每場30分鐘，活動期間共演出45場表演，讓賓客一起見證小萌兔跳出讓她夢想成真的舞步。

藉著StellaLou鼓勵所有賓客勇敢追夢

「StellaLou 夢想起舞吧」旨在啟發大家勇敢追隨心中所想，賓客透過3幕演出，經歷StellaLou的追夢之旅，見證她如何不斷練習，準備遴選，再遇到困難，她仍堅毅不屈，在Duffy、LinaBell及Gelatoni等好友的鼓勵下，StellaLou最終成功踏上舞台，演出一場單人芭蕾舞，達成夢想，這亦呼應芭蕾舞蹈員的成長故事。

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香港芭蕾舞團出動近50位舞蹈員參與，輪流於是次共45場次中演出，演出中會透過舞步表達故事，例如當StellaLou進行世界巡演時，芭蕾舞蹈員會在同伴的幫助喜愛騰空躍起，表達StellaLou飛躍不同國度，為賓客帶來視覺享受。大部分舞蹈以群舞為主，部分舞蹈員會有單人舞演出，呈現遴選的狀況。

香港迪士尼希望帶出每個人希望自己的夢想能夠成真，不論年齡、社會地位及身體上的不同，都無阻每個人擁有夢想及實現夢想的能力，不同年齡的賓客觀賞演出，都會有不同的體驗，並找到共鳴。

香港迪士尼和香港芭蕾舞團有服務社會的使命，是次演出設有共融安排，特意安排3場輕鬆自在場，以照顧自閉症、感官敏感或其他學習障礙等的賓客需要，並向他們帶出正面的訊息，這3場演出中的音效和燈光會做適當調整，讓他們在輕鬆的觀賞環境下享受表演，所有場次亦設有手語翻譯。

以全新原創音樂說故事

製作團隊更特意為是次演出製作創作了2首原創樂曲，分別為《Belive》及《StellaLou》，演出主題曲《Belive》勉勵賓客堅守信念，無論當中多麼艱辛，只要永不放棄終會成功，歌曲旋律和歌詞動聽易記，配以輕快的節奏，讓賓客投入其中；而《StellaLou》以結他演奏，有說書人和吟遊詩人以現代的方式演唱，講述StellaLou追夢的故事。

在演出服裝上，由香港迪士尼設計出吸引眼球的服裝，再由香港芭蕾舞團製作，讓舞蹈員在台上有最佳表現。演出服裝和芭蕾舞衣的設計靈感和顏色來自Duffy與好友，布料多選用輕盈材料，搭配閃閃發亮的點綴。

賓客可於香港迪士尼樂園度假區官方網站（https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/duffy-and-friends-play-days/）預購「迪士尼尊享卡」，於「StellaLou夢想起舞吧」指定場次尊享優先通行、於觀賞區欣賞指定娛樂表演，並可於指定遊樂設施尊享優先通行。

迪士尼尊享卡-「StellaLou 夢想起舞吧」

預定日期：即日起至2023年4月16日

入園日期：2023年4月5日至10日及4月14日至16日

內容：於迪士尼故事劇場的指定「StelaLou夢想起舞吧」場次尊享優先通行1次（限指定場次及名額有限）

價格：$199/張

迪士尼尊享卡-「StellaLou 夢想起舞吧」、8項設施及2項表演通行

預定日期：即日起至2023年4月16日

入園日期：2023年4月5日至10日及4月14日至16日

內容： 於迪士尼故事劇場的指定「StelaLou夢想起舞吧」場次尊享優先通行1次（限指定場次及名額有限）； 進入「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演觀賞專區1次； 進入「迪士尼尋夢奇緣」城堡舞台匯演觀賞專區1次； 於指定遊樂設施尊享優先通行各1次

價格：$549/張

「StellaLou 夢想起舞吧」連冒險家半自助餐套票

預定日期：即日起至2023年4月16日

入園日期：2023年4月5日至10日及4月14日至16日

內容： 於迪士尼故事劇場的指定「StelaLou夢想起舞吧」場次尊享優先通行1次（限指定場次及名額有限）； 於大冒險家餐廳享用冒險家半自助餐（每日名額有限）

價格：$458/套票

「StellaLou 夢想起舞吧」連限量版徵章及商品電子消費券

預定日期：即日起至2023年4月16日

入園日期：2023年4月5日至10日及4月14日至16日

內容： 於迪士尼故事劇場的指定「StelaLou夢想起舞吧」場次尊享優先通行1次（限指定場次及名額有限）； 獲贈限定版徵章1個；港幣$200商品電子消費券1張

價格：$458/套票

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記者：李芷玲