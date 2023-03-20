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【健康必殺食】波波玩角色扮演辣妹上身　黃婧靈否認賣弄身材： 我賣點係腦【多圖】

娛樂 19:26 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

由陸浩明（6 號）、鄭衍峰（Leonard）任主持的TVB資訊節目《健康必殺食》本周一至三播出最後三集，本周嘉賓主持有江嘉敏、黃婧靈（波波）、曾淑雅（Jumbo）、黃美棋、林凱恩、戴祖儀及趙希洛，星級大廚則繼續有陳國強、陳曉樺（Hilda）及湛錦鈿（Oreo）。

明晚（3月21日）播出的第8集主題是「重口味食物」，嘉賓主持林凱恩、波波及戴祖儀更大玩角色扮演遊戲尋找重口味食材，分別為「育英BB」、「如來神波」及「我係帶組儀」。

當中以波波的扮相最為趣緻，由於她太細粒，故此孭起超巨型「裝備」時明顯不成正比，十分搞笑。之後波波與主持Leonard即場挑戰食納豆，二人食到面容扭曲擰晒頭。

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波波食山葵辣到喪咳

到第9集，主題是「辛辣食物」，嘉賓主持為江嘉敏與波波。江嘉敏跟Leonard一組，跟6號及波波組成的「6 號波」玩遊戲，競猜6號與江嘉敏「誰人才是真正吃中辣椒者」。

結果「中椒」的江嘉敏一度刺激至眼泛淚光，但搞鬼的她竟乘機扮起「視后」發表得獎感言：「多謝TVB，多謝監製。」

同集的波波亦亦十分搞鬼，首先「辣妹」上身豁出去大啖新鮮山葵，可惜最終招架不住辣到喪咳。

之後陳國強炮製芥菜胡椒排骨煲時著她幫忙睇火，原本自覺應付自如的波波係威係勢示威：「我嫁得出！」但轉頭竟即出現蝦碌畫面，就是誤拿細size蓋子冚在大鑊上，加上全程雞手鴨腳，連她自己亦哭笑不得。

主持節目夠忘我

其實現年24歲的波波主持節目一向瞓身，她將於6前前入TVB主持《後生仔傾下偈》，高層曾志偉上該節目時更半開玩笑地點名表示欣賞波波，由此被媒體形容為志偉愛將。

波波亦甚漸受TVB重用，特別在J2台，參與主持一系列綜藝節目，其中主持《冇人性教育》因夠投入大膽，與同節目的黃紫恩（Jojo）被封新一代「性女」。

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受麥明詩啟發進修

工作之餘也不忘修，原來當年讀副學士的波波為工作停學兩年，及至2020年決定重返校園成功考入大學，在去年大學畢業，好曾表示是受麥明詩啟發決定重返校園，大讚對方讀書叻兼目標清晰，自覺以前做KOL虛度光陰，甚至曾失去人生目標，最後認真讀書成功考入大學。

而她因為兼顧工作與學業，當時每天只睡得4小時，更曾一度暴瘦廿磅，為修畢大學學位可說付出不少血汗。

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拒透露三圍數字

另外，因為波波上圍豐滿，屢被諷以身材為賣點，她曾在個人IG玩「你問我答」時，被網民問及三圍數字，波波回應屬私隱不願透露，但有網民指她屢以身材為賣點，她回應：「都要有先賣到。」

波波並續稱：「其實一直想講好耐，我賣點係腦，出名TVB智慧波。」然後，她提醒大家可以留意她的頭骨：「我呢一款頭骨係搵到錢淨到錢嘅頭骨。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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