【著數優惠】一連半個月全港各區免費派阿華田　一文看清領取時間地點

▲ 一連半個月全港各區免費派阿華田。

由3月20日至4月2日，阿華田將於各大院校及港九新界，免費派發阿華田紙包飲品。

免費派發詳情：

日期 時間 地點 3月20日（一） 09:30-12:30 13:15-15:30 浸會大學聯合道天橋旁 九龍塘地鐵站A2出口 3月21日（二） 11:30-14:00 15:15-17:30 元朗公園七人足球場外 天水圍天頌苑翠湖站旁 3月22日（三） 11:30-14:00 15:15-17:30 大角咀海富苑對出/PolyCC 油麻地果欄 3月23日（四） 09:30-12:30 13:15-15:30 都會大學正門巴士站旁 油麻地窩打老道及真義里路口 3月24日（五） 11:30-14:00 15:15-17:30 香港知專設計學院，都會駅對面 將軍澳寶琳順德聯誼總會鄭裕彤中學對出 3月27日（一） 11:30-14:00 15:15-17:30 沙田石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學旁/浸大國際學院 慈雲山慈雲山道近學校村（蒲崗村道） 3月28日（二） 11:30-14:00 15:15-17:30 樹仁大學大門旁 小西灣富怡道 3月29日（三） 11:30-14:00 15:15-17:30 大埔大元李福林體育館外 大埔富善富善邨港鐵巴士站外 3月30日（四） 11:30-14:00 15:15-17:30 香港大學站A1出口小巴站旁 香港仔大道（嘉諾撒培德學校旁） 3月31日（五） 09:30-12:30 13:15-15:30 理工大學橋面，紅磡港鐵站A1出口 黃埔德安街黃埔巴士站旁／黃埔站D1出口對面 4月2日（日） 11:30-14:00 15:15-17:30 中文大學馬料水車站路，港鐵大學站C出口 沙田禾輋商場對出

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記者：黃穎津