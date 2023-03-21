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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【著數優惠】一連半個月全港各區免費派阿華田　一文看清領取時間地點

社會 07:00 2023/03/21

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一連半個月全港各區免費派阿華田。

由3月20日至4月2日，阿華田將於各大院校及港九新界，免費派發阿華田紙包飲品。

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

免費派發詳情：

日期 時間 地點
3月20日（一） 

09:30-12:30

13:15-15:30 

浸會大學聯合道天橋旁

九龍塘地鐵站A2出口
3月21日（二）

11:30-14:00

15:15-17:30

元朗公園七人足球場外

天水圍天頌苑翠湖站旁
3月22日（三）

11:30-14:00

15:15-17:30

大角咀海富苑對出/PolyCC

油麻地果欄
3月23日（四）

09:30-12:30

13:15-15:30

都會大學正門巴士站旁

油麻地窩打老道及真義里路口
3月24日（五）

11:30-14:00 

15:15-17:30

香港知專設計學院，都會駅對面

將軍澳寶琳順德聯誼總會鄭裕彤中學對出
3月27日（一）

11:30-14:00

15:15-17:30

沙田石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學旁/浸大國際學院

慈雲山慈雲山道近學校村（蒲崗村道）
3月28日（二）

11:30-14:00

15:15-17:30

樹仁大學大門旁

小西灣富怡道
3月29日（三）

11:30-14:00

15:15-17:30

大埔大元李福林體育館外

大埔富善富善邨港鐵巴士站外
3月30日（四）

11:30-14:00

15:15-17:30

香港大學站A1出口小巴站旁

香港仔大道（嘉諾撒培德學校旁）
3月31日（五）

09:30-12:30

13:15-15:30

理工大學橋面，紅磡港鐵站A1出口

黃埔德安街黃埔巴士站旁／黃埔站D1出口對面
4月2日（日）

11:30-14:00

15:15-17:30

中文大學馬料水車站路，港鐵大學站C出口

沙田禾輋商場對出

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記者：黃穎津

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