【著數優惠】一連半個月全港各區免費派阿華田 一文看清領取時間地點
由3月20日至4月2日，阿華田將於各大院校及港九新界，免費派發阿華田紙包飲品。
免費派發詳情：
|日期
|時間
|地點
|3月20日（一）
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09:30-12:30
13:15-15:30
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浸會大學聯合道天橋旁
九龍塘地鐵站A2出口
|3月21日（二）
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11:30-14:00
15:15-17:30
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元朗公園七人足球場外
天水圍天頌苑翠湖站旁
|3月22日（三）
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11:30-14:00
15:15-17:30
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大角咀海富苑對出/PolyCC
油麻地果欄
|3月23日（四）
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09:30-12:30
13:15-15:30
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都會大學正門巴士站旁
油麻地窩打老道及真義里路口
|3月24日（五）
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11:30-14:00
15:15-17:30
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香港知專設計學院，都會駅對面
將軍澳寶琳順德聯誼總會鄭裕彤中學對出
|3月27日（一）
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11:30-14:00
15:15-17:30
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沙田石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學旁/浸大國際學院
慈雲山慈雲山道近學校村（蒲崗村道）
|3月28日（二）
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11:30-14:00
15:15-17:30
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樹仁大學大門旁
小西灣富怡道
|3月29日（三）
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11:30-14:00
15:15-17:30
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大埔大元李福林體育館外
大埔富善富善邨港鐵巴士站外
|3月30日（四）
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11:30-14:00
15:15-17:30
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香港大學站A1出口小巴站旁
香港仔大道（嘉諾撒培德學校旁）
|3月31日（五）
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09:30-12:30
13:15-15:30
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理工大學橋面，紅磡港鐵站A1出口
黃埔德安街黃埔巴士站旁／黃埔站D1出口對面
|4月2日（日）
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11:30-14:00
15:15-17:30
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中文大學馬料水車站路，港鐵大學站C出口
沙田禾輋商場對出
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記者：黃穎津