【女籃醜聞】「女版勒邦占士」被爆裸聊色誘領隊做小三　正印怒離婚︰渣男讓給妳

▲ 中國女子籃球隊成員、有「女版勒邦占士」之稱的李夢被踢爆做小三，搭上了前領隊張隆，更在視頻上裸聊色誘對方。

內地體育界近日接二連三爆出桃色醜聞，28歲有「女版勒邦占士」（LeBron James）之稱的中國女子籃球隊成員李夢被爆出做小三。中國女籃前領隊張隆的前妻於周六（18日）在微博發長文自爆家醜，控訴因李夢介入導致婚姻破裂，更附上李夢與前夫視訊裸聊的截圖佐證，引起網民哄動。

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綜合內地媒體報道，張隆的前妻表示自己迫於無奈第一次發微博，因為她只是一名普通單親媽媽，但前夫拒絕支付撫養費，她為了小朋友的未來，才迫不得已發文將家醜曝光。

張隆前妻指出，她發現張隆與李夢在2022年初於上海集訓期間出軌，當時丈夫宣稱是李夢多次主動發相勾引他，自己只是逢場作戲，目的為了留住李夢為國家隊效力。而身為領隊的他必須為球員做思想工作，因此曾多次單獨到李夢的房間傾談。

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老爺奶奶支持兒子出軌

前妻批評張隆說謊，因他結婚前已曾偷食女同事，當時更下跪道歉，她之後選擇了原諒。當她再發現張隆偷食後，她曾主動找李夢叫她收斂一些，但李夢不但不退出，更為了展現魅力而繼續糾纏，最後前妻終於忍無可忍提出離婚。前妻在文中炮轟二人的行為，並附上一張大尺度的截圖，可見女方在廁所全裸與張隆進行視像通話。

女方當第三者插足別人婚姻，男方拋妻棄子背信棄義，吃剩飯、穿破鞋我覺得噁心，渣男讓給妳，你們甚是般配！

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她同時怒斥老爺、奶奶，對於兒子出軌竟然歡天喜地，認為兒子攀上高枝，還幫忙出主意，要求她只拿補償款項了事，「我同意離婚，祝你們百年好合！」不過，她要求男方在3月底前要辦理好3件事，包括房產過戶、支付離婚補償費、支付所欠撫養費，她已委託律師處理，並會申請2名孩子的監護權。她又稱，自己還掌握了兩人大量全裸自拍及影片截圖，但擔心他們之後難做人，所以決定不貼出來。

準備赴美加盟WNBA球隊

被指是「小三」的李夢前途本應一片光明，日前她與美國女子職業籃球聯賽（WNBA）的華盛頓神秘隊簽約，當時她在社交媒體上留言「希望能為WNBA帶去更多來自亞洲和中國的目光，同時也在WNBA得到鍛煉和提升」。

至於45歲的張隆原是中國籃球協會女子領隊，因工作期間和球員發生不正當關係被開除，如今再被前妻大爆與球員出軌，有機會再被懲處。而李夢和張隆至今仍未就事件回應。

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責任編輯︰王明芳