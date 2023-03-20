【公務員】楊何蓓茵稱近兩年公務員空缺增加　預計下年度編制能維持零增長

▲ 楊何蓓茵表示，政府過去兩個年度均落實公務員編制零增長。（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府過去兩個年度均落實公務員編制零增長，預計下年度能夠維持零增長目標，又指承認兩年公務員空缺增加。

立法會公務員及資助機構員公事務委員會今日討論預算案中，有關公務員事務事宜，有議員關注公務員編制問題。勞工界立法會議員周小松批評，政府追求凍結編制，犧牲服務市民的質素，而建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓則表示，公職人員退休金金額較修訂預算多5.4%，涉及超過471億元，他關注，何時才達高峰期。

楊何蓓茵承認，近兩年公務員空缺增加，退休人數也在增加，退休金支出亦相應增加，她估計，退休金開支在10年後才會逐步下降。她又指，今年將恢復安排公務員到內地培訓、學習國家事務及交流。

另外，上月中舉行首次「全政府動員」級別演練。委員會討論到「全政府動員」應急機制時，楊何蓓茵形容，首次演練整體表現良好，但她指出，有同事未完全熟悉動員的理念和安排，認為個別政策局或部門的內部聯絡機制有優化空間。楊何蓓茵又表示，會逐個個案處理公務員未有參與機制的情況，若收到通知但故意不出席，當局會嚴肅處理，必要時會採取紀律處分。

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責任編輯：關景騰