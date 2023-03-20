Leon相隔7年再度新濠影滙開騷　黎明5月登陸澳門舉行14場演唱會

黎明（Leon）將於5月1日起坐鎮新濠影滙綜藝館，將於5月及6月舉行一連14場的《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》。

今次是他自2016年的《黎明 Leon Random Love Songs Live in Studio City2016》在新濠影滙開個人騷後，事隔7年再度於新濠影滙綜藝館登場。

黎明特意以象徵新濠影滙矚目地標8字形摩天輪 「影滙之星」的「8」為演唱會命名，突顯是次演唱會精心為新濠風尚打造。

今次演唱會將為新濠影滙綜藝館設計全新舞台，為樂迷送上目不暇給的非凡演出，開啟澳門今夏熾熱娛樂盛宴。

較早前曾與歌迷暢玩新濠影滙標誌性8字形摩天輪「影滙之星」的黎明稱：「很高興再度於新濠影滙綜藝館舉行演唱會。每次策劃演唱會時，我都希望作出新的嘗試或突破，這份不斷精進娛樂體驗的堅持與新濠不謀而合。」

他並指：「早前我在新濠舉行的演唱會就首次利用航拍技術進行拍攝並同步直播；而今次尊屬系列演唱會更是將前所未有之駐唱演出文化帶到亞洲。」

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