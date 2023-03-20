  • 24°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Leon相隔7年再度新濠影滙開騷　黎明5月登陸澳門舉行14場演唱會

娛樂 16:32 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

黎明（Leon）將於5月1日起坐鎮新濠影滙綜藝館，將於5月及6月舉行一連14場的《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》。

今次是他自2016年的《黎明 Leon Random Love Songs Live in Studio City2016》在新濠影滙開個人騷後，事隔7年再度於新濠影滙綜藝館登場。

黎明特意以象徵新濠影滙矚目地標8字形摩天輪  「影滙之星」的「8」為演唱會命名，突顯是次演唱會精心為新濠風尚打造。

今次演唱會將為新濠影滙綜藝館設計全新舞台，為樂迷送上目不暇給的非凡演出，開啟澳門今夏熾熱娛樂盛宴。

較早前曾與歌迷暢玩新濠影滙標誌性8字形摩天輪「影滙之星」的黎明稱：「很高興再度於新濠影滙綜藝館舉行演唱會。每次策劃演唱會時，我都希望作出新的嘗試或突破，這份不斷精進娛樂體驗的堅持與新濠不謀而合。」

他並指：「早前我在新濠舉行的演唱會就首次利用航拍技術進行拍攝並同步直播；而今次尊屬系列演唱會更是將前所未有之駐唱演出文化帶到亞洲。」

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】

你可能感興趣

【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
黎明 歌手 演唱會 澳門

最高瀏覽

【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
14:23 2023/03/19
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
今日 11:34
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴