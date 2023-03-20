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【小一簡介會】全港最貴私校弘立書院　3月29日入學簡介會接受登記

中小學 16:48 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

弘立書院將於3月29日舉辦小一入學簡介會。（香港經濟日報資料圖片）

直資及私立小學陸續開始2024/25學年的報名程序，其中「光纖之父」高錕有份創校、有全港最貴私校之稱的弘立書院，即將於3月29日舉辦小一入學簡介會。弘立書院是一所獲國際認證的國際文憑（IB）世界學校，家長可透過簡介會了解學校的教學理念、課程特色、招收政策及程序等。

弘立書院現提供5年制IB-MYP國際文憑中學課程，以及兩年制IB-DP國際文憑大學預科課程。近年該校IB成績優異，去年合格率達到100%，當中更出產4名45分滿分狀元、14名取得44或43分的榜眼探花，而取得40分或以上的學生達44位，平均大學預科項目分數是40.8。

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童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

該校2022年畢業班已收到來自全球148所專上學府共439份錄取通知書，其中包括常春藤盟校的普林斯頓大學、賓夕法尼亞大學、康奈爾大學及達特茅斯學院；美國方面還有史丹福大學、加州大學、波士頓大學等；而英國則有劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院及倫敦大學學院等。 

據學校網頁資料，小學部小一預備班至五年級全年學費為$211,610、中學部六至十年級為$245,850、十一及十二年級則是最貴的$267,260。

小一入學簡介會詳情

日期︰2023年3月29日（三）
時間︰上午10:00至11:30
地點︰香港薄扶林鋼綫灣道1號弘立書院
登記方法︰透過「弘立之友」網站進行登記

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責任編輯︰駱秀玲

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