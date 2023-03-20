【隱形戰隊】劉佩玥媽媽曾選香港小姐　阿Moon壓力爆煲感激媽咪安慰

▲ 劉佩玥跟媽媽林嬌如餅印一樣。

劉佩玥（Moon）於近日播映劇集《隱形戰隊》擔任「誘惑擔當」，除有色誘馬國明的戲碼外，今晚（3月20日）《隱形戰隊》劇情講劉佩玥飾演的Shadow，為做卧底於是以惹火「一樓一鳳姐」打扮上陣。

而且，Shadow更慘被悍匪意圖「霸王硬上弓」，阿Moon可說為演出而豁出去。

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劉佩玥除在《隱形戰隊》晒身材派福利外，由於角色性格討好，入行10年的阿Moon成功憑角色入屋。

為2013年港姐季軍的劉佩玥，原來其母林嬌曾於1985年參賽，雖然最終落選，卻有女兒Moon代為圓夢。

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劉母性感慢熱

網民近日再度上載1985年《香港小姐競選準決賽》片段，當年Moon媽林嬌只得21歲，身材驕小的她身高1.62米，參選前職業為家庭教師，她的志願是成為女港督。在問答環當中，林嬌更展現出過人的口才和幽默。

當司儀問林嬌如何令到男士不看黃色刊物，林嬌的回答令人意想不到：「先要舉辦最難看女性選舉，選出來要簽約拍攝做封面人物，等大家連飯都嘔出來。」，似乎Moon也遺傳了媽媽的幽默感，另外Moon跟年輕時的劉母很相像，真的是餅印母女。

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可惜林嬌最後未能晉級決賽，而1985年《香港小姐競選》的排名是冠軍謝寧、亞軍羅錦如和季軍王愛倫，同屆港姐還有周海媚。

其後，林嬌於婚後全職家庭主婦，誕下一對子女。及至2013年，24歲的Moon步媽媽後塵參選港姐，狀態大勇的最後奪下季軍，同屆冠軍為陳凱琳和亞軍蔡思貝。

Moon曾於訪談中表示，小時候很少聽媽媽說起選港姐的事，也未見過媽媽參選的照片。Moon謂媽媽當年純粹嘗試一下，及後自知性格慢熱，不適合做藝人。

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爆喊靠媽媽一句安撫

另外Moon中學時代喜愛演戲劇，其後瞞着媽媽報讀演藝學院，更有機會參加最後一輪面試，最終被媽媽發現面試信，劉母希望她先完成大學才去追夢。

Moon曾透露入行初期由頭學起，難免給予自己壓力，幸好有家人的支持。某次Moon因為缺乏休息，對著媽媽大哭：「媽媽！我真的很累，很久沒睡很辛苦。」。Moon憶述：「在我哭訴期間，媽媽不發一言，大約五分鐘左右，媽媽才緩緩地說：『哭完了嗎？有沒有舒服些，待會出去工作吧。』

▲ 阿Moon感謝家人對自己的支持。（取自instagram）

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家人是最好避風港

媽媽的一句話，令Moon的鬱悶立即化解，平伏心情工作。Moon從前覺得媽媽總是很煩，想知道女兒的行蹤。入行後，Moon和家人相處時間變少，現在反而主動向媽媽「報到」，令媽媽不會有被忽略的感覺。

家人令Moon看淡工作上的委屈：「入行後所有委屈在我眼中都是小事，我不認為被欺負、傳緋聞等新聞會影響我，因為我甚麼都和家人講，可以一起解決，所以不開心的事也會很快忘記。入行後和家人的關係變親密了，我會將一天發生的事，小至在canteen食飯也會和他們說。」

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