  • 23°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 18:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隱形戰隊】劉佩玥媽媽曾選香港小姐　阿Moon壓力爆煲感激媽咪安慰

娛樂 18:01 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

劉佩玥跟媽媽林嬌如餅印一樣。

劉佩玥（Moon）於近日播映劇集《隱形戰隊》擔任「誘惑擔當」，除有色誘馬國明的戲碼外，今晚（3月20日）《隱形戰隊》劇情講劉佩玥飾演的Shadow，為做卧底於是以惹火「一樓一鳳姐」打扮上陣。

而且，Shadow更慘被悍匪意圖「霸王硬上弓」，阿Moon可說為演出而豁出去。

【隱形戰隊】劉佩玥+劉穎鏇新劇騷身手　泳裝示人身材不輸選美時期【多圖】

劉佩玥除在《隱形戰隊》晒身材派福利外，由於角色性格討好，入行10年的阿Moon成功憑角色入屋。

為2013年港姐季軍的劉佩玥，原來其母林嬌曾於1985年參賽，雖然最終落選，卻有女兒Moon代為圓夢。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

劉母性感慢熱

網民近日再度上載1985年《香港小姐競選準決賽》片段，當年Moon媽林嬌只得21歲，身材驕小的她身高1.62米，參選前職業為家庭教師，她的志願是成為女港督。在問答環當中，林嬌更展現出過人的口才和幽默。

當司儀問林嬌如何令到男士不看黃色刊物，林嬌的回答令人意想不到：「先要舉辦最難看女性選舉，選出來要簽約拍攝做封面人物，等大家連飯都嘔出來。」，似乎Moon也遺傳了媽媽的幽默感，另外Moon跟年輕時的劉母很相像，真的是餅印母女。

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

可惜林嬌最後未能晉級決賽，而1985年《香港小姐競選》的排名是冠軍謝寧、亞軍羅錦如和季軍王愛倫，同屆港姐還有周海媚。

其後，林嬌於婚後全職家庭主婦，誕下一對子女。及至2013年，24歲的Moon步媽媽後塵參選港姐，狀態大勇的最後奪下季軍，同屆冠軍為陳凱琳和亞軍蔡思貝。

Moon曾於訪談中表示，小時候很少聽媽媽說起選港姐的事，也未見過媽媽參選的照片。Moon謂媽媽當年純粹嘗試一下，及後自知性格慢熱，不適合做藝人。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

爆喊靠媽媽一句安撫

另外Moon中學時代喜愛演戲劇，其後瞞着媽媽報讀演藝學院，更有機會參加最後一輪面試，最終被媽媽發現面試信，劉母希望她先完成大學才去追夢。

Moon曾透露入行初期由頭學起，難免給予自己壓力，幸好有家人的支持。某次Moon因為缺乏休息，對著媽媽大哭：「媽媽！我真的很累，很久沒睡很辛苦。」。Moon憶述：「在我哭訴期間，媽媽不發一言，大約五分鐘左右，媽媽才緩緩地說：『哭完了嗎？有沒有舒服些，待會出去工作吧。』

阿Moon感謝家人對自己的支持。（取自instagram）

【隱形戰隊】劉佩玥被容天佑摸全身　劉穎鏇野外濕身拍打戲【多圖】

家人是最好避風港

媽媽的一句話，令Moon的鬱悶立即化解，平伏心情工作。Moon從前覺得媽媽總是很煩，想知道女兒的行蹤。入行後，Moon和家人相處時間變少，現在反而主動向媽媽「報到」，令媽媽不會有被忽略的感覺。

家人令Moon看淡工作上的委屈：「入行後所有委屈在我眼中都是小事，我不認為被欺負、傳緋聞等新聞會影響我，因為我甚麼都和家人講，可以一起解決，所以不開心的事也會很快忘記。入行後和家人的關係變親密了，我會將一天發生的事，小至在canteen食飯也會和他們說。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【隱形戰隊】預告湯洛雯將來當媽媽後息影　馬國明想生兩個：有個伴沒那麼孤單
13:23 2023/03/18
【隱形戰隊】預告湯洛雯將來當媽媽後息影　馬國明想生兩個：有個伴沒那麼孤單
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
【隱形戰隊】劉佩玥成TVB劇「誘惑擔當」　騷胸坐大脾色誘馬國明夠搶鏡【多圖】
16:24 2023/03/08
【隱形戰隊】劉佩玥成TVB劇「誘惑擔當」　騷胸坐大脾色誘馬國明夠搶鏡【多圖】
【隱形戰隊】劉穎鏇地獄式特訓修塑造蜜桃臀　劉佩玥泳裝展白滑肌膚【多圖】
18:34 2023/03/09
【隱形戰隊】劉穎鏇地獄式特訓修塑造蜜桃臀　劉佩玥泳裝展白滑肌膚【多圖】
【隱形戰隊】阮浩棕演變態富二代獲好評　「星三代」繼承梁舜燕衣缽入演藝圈
12:39 2023/03/13
【隱形戰隊】阮浩棕演變態富二代獲好評　「星三代」繼承梁舜燕衣缽入演藝圈

你可能感興趣

【隱形戰隊】預告湯洛雯將來當媽媽後息影　馬國明想生兩個：有個伴沒那麼孤單
13:23 2023/03/18
【隱形戰隊】預告湯洛雯將來當媽媽後息影　馬國明想生兩個：有個伴沒那麼孤單
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
【隱形戰隊】劉佩玥成TVB劇「誘惑擔當」　騷胸坐大脾色誘馬國明夠搶鏡【多圖】
16:24 2023/03/08
【隱形戰隊】劉佩玥成TVB劇「誘惑擔當」　騷胸坐大脾色誘馬國明夠搶鏡【多圖】
劉佩玥 娛樂人物職業 演員 隱形戰隊 香港小姐 馬國明（藝人） 電視劇 TVB 娛樂行業 家庭關係

最高瀏覽

【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
今日 11:34
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
【拜金女】揚言非5000萬富二代不嫁 拜金女自覺樣靚身材正9年後現況曝光
16:29 2023/03/19
【拜金女】揚言非5000萬富二代不嫁 拜金女自覺樣靚身材正9年後現況曝光