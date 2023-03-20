【幽門螺旋菌】30歲港男排黑便如廁暈倒　揭感染幽門螺旋菌致潰瘍

▲ 30歲港男排黑便如廁暈倒，求醫揭感染幽門螺旋菌。

「幽門螺旋菌」是本港常見疾病之一，香港中文大學醫學院2017年研究指連香港在內，估計亞洲地區有過半人口感染，推算香港目前有約30%人屬帶菌者。有醫生表示，有大部分感染者感染初期並沒有任何徵狀，但嚴重者會引致胃炎、胃潰瘍，甚至胃癌。由於幽門螺旋菌可透過唾液傳染，如果家中沒有使用公筷習慣，隨時可能一人受染全家中招。

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本港腸胃及肝臟科專科醫生吳志豪接受TOPick訪問時表示，病患即使受幽門螺旋菌感染，初期症狀其實可以十分不明顯。不過，病人在持續的發炎下，可能會引伸出其他併發症。他指，曾有一名年約30歲的男子，有日如廁時突然暈倒，於是被緊急送往醫院。經胃鏡及冀便檢查，發現上消化道有出血情況，其後證實是十二指腸潰瘍所致，而且由幽門螺旋菌感染引起。

吳志豪指， 該名男子入院前身體沒有不適，也沒有不良的生活習慣，亦沒有胃痛，但有數天卻無故排黑便。他指，其實這已經是體內腸胃出血的警號。幸好及時發現，男子被處方藥物後，不久亦成功痊癒出院。

吳醫生警告，一旦感染幽門螺旋菌而置之不理，最差情況可致胃癌，故建議市民定期進行相關檢測。吳志豪又指，感染幽門螺旋桿菌途徑有很多，他指亞洲人風險較高的原因，很大機會與中國人習慣同枱食飯，甚至筷子共用有關，由於幽門螺旋菌可透過唾液傳染，交叉感染機亦會大大提高。

感染途徑

食用帶細菌的食物或水源

受感染者與他人共用碗筷

人煙稠密地方

衛生欠佳環境

3大幽門螺旋菌常見測試

食道胃十二指腸內視鏡檢查（胃鏡）:醫生會利用一條柔軟而可彎曲的微細攝影鏡頭由口進入食道、胃及十二指腸進行檢查，直接觀察上消化道的病變，並抽取組織進行化驗。

吹氣測試 : 病人可先在集氣袋吹氣，然後喝下半小杯碳13幽門螺旋桿菌吹氣測試溶劑。15-30分鐘後，再吹氣於另一氣袋。醫生將兩集氣袋檢驗分析，即能知道病人有否受幽門螺旋桿菌感染。

糞便檢測 : 收集病人糞便樣本，然後交到化驗所檢測糞便中的幽門螺旋菌抗原。

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記者: 容惠玲