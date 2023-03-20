  • 22°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【幽門螺旋菌】30歲港男排黑便如廁暈倒　揭感染幽門螺旋菌致潰瘍

醫生診症室 18:48 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

30歲港男排黑便如廁暈倒，求醫揭感染幽門螺旋菌。

「幽門螺旋菌」是本港常見疾病之一，香港中文大學醫學院2017年研究指連香港在內，估計亞洲地區有過半人口感染，推算香港目前有約30%人屬帶菌者。有醫生表示，有大部分感染者感染初期並沒有任何徵狀，但嚴重者會引致胃炎、胃潰瘍，甚至胃癌。由於幽門螺旋菌可透過唾液傳染，如果家中沒有使用公筷習慣，隨時可能一人受染全家中招。

最新影片:

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳志豪接受TOPick訪問時表示，病患即使受幽門螺旋菌感染，初期症狀其實可以十分不明顯。不過，病人在持續的發炎下，可能會引伸出其他併發症。他指，曾有一名年約30歲的男子，有日如廁時突然暈倒，於是被緊急送往醫院。經胃鏡及冀便檢查，發現上消化道有出血情況，其後證實是十二指腸潰瘍所致，而且由幽門螺旋菌感染引起。

吳志豪指， 該名男子入院前身體沒有不適，也沒有不良的生活習慣，亦沒有胃痛，但有數天卻無故排黑便。他指，其實這已經是體內腸胃出血的警號。幸好及時發現，男子被處方藥物後，不久亦成功痊癒出院。

吳醫生警告，一旦感染幽門螺旋菌而置之不理，最差情況可致胃癌，故建議市民定期進行相關檢測。吳志豪又指，感染幽門螺旋桿菌途徑有很多，他指亞洲人風險較高的原因，很大機會與中國人習慣同枱食飯，甚至筷子共用有關，由於幽門螺旋菌可透過唾液傳染，交叉感染機亦會大大提高。

感染途徑

  • 食用帶細菌的食物或水源 
  • 受感染者與他人共用碗筷
  • 人煙稠密地方
  • 衛生欠佳環境

3大幽門螺旋菌常見測試

  • 食道胃十二指腸內視鏡檢查（胃鏡）:醫生會利用一條柔軟而可彎曲的微細攝影鏡頭由口進入食道、胃及十二指腸進行檢查，直接觀察上消化道的病變，並抽取組織進行化驗。
  • 吹氣測試 : 病人可先在集氣袋吹氣，然後喝下半小杯碳13幽門螺旋桿菌吹氣測試溶劑。15-30分鐘後，再吹氣於另一氣袋。醫生將兩集氣袋檢驗分析，即能知道病人有否受幽門螺旋桿菌感染。
  • 糞便檢測 : 收集病人糞便樣本，然後交到化驗所檢測糞便中的幽門螺旋菌抗原。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

記者: 容惠玲

相關文章

【胃潰瘍】幽門螺旋菌或致胃潰瘍引發胃癌　中醫推介2款健脾胃食療【內附食譜】
16:27 2019/12/10
【胃潰瘍】幽門螺旋菌或致胃潰瘍引發胃癌　中醫推介2款健脾胃食療【內附食譜】
【癌症殺手】幽門螺旋菌可致胃炎增患癌風險　醫生解構胃癌不同成因：跟大量食鹽有關
18:22 2021/04/13
【癌症殺手】幽門螺旋菌可致胃炎增患癌風險　醫生解構胃癌不同成因：跟大量食鹽有關
【癌症殺手】男子屙血便3個月確診胃淋巴癌　醫生：幽門螺旋菌可致胃潰瘍引發胃癌
17:42 2022/09/22
【癌症殺手】男子屙血便3個月確診胃淋巴癌　醫生：幽門螺旋菌可致胃潰瘍引發胃癌

你可能感興趣

【胃潰瘍】幽門螺旋菌或致胃潰瘍引發胃癌　中醫推介2款健脾胃食療【內附食譜】
16:27 2019/12/10
【胃潰瘍】幽門螺旋菌或致胃潰瘍引發胃癌　中醫推介2款健脾胃食療【內附食譜】
【癌症殺手】幽門螺旋菌可致胃炎增患癌風險　醫生解構胃癌不同成因：跟大量食鹽有關
18:22 2021/04/13
【癌症殺手】幽門螺旋菌可致胃炎增患癌風險　醫生解構胃癌不同成因：跟大量食鹽有關
【癌症殺手】男子屙血便3個月確診胃淋巴癌　醫生：幽門螺旋菌可致胃潰瘍引發胃癌
17:42 2022/09/22
【癌症殺手】男子屙血便3個月確診胃淋巴癌　醫生：幽門螺旋菌可致胃潰瘍引發胃癌
健康問題 亞洲 胃痛 胃癌

最高瀏覽

【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
今日 11:34
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
【拜金女】揚言非5000萬富二代不嫁 拜金女自覺樣靚身材正9年後現況曝光
16:29 2023/03/19
【拜金女】揚言非5000萬富二代不嫁 拜金女自覺樣靚身材正9年後現況曝光