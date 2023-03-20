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【煽動言論】女督察墮海殉職涉發煽動言論　前男警判囚10個月

社會 18:21 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

被告崔駿民今被判囚10個月，申保釋被拒，即時服刑。資料圖片

水警女高級督察林婉儀於2021年9月追截走私快艇時墮海失蹤，數天後被尋回遺體。26歲時任男警涉在警方Facebook專頁發布「換黑色喇水記女幫板應該死左喇」、「抵死」等留言，早前被裁定1項作出具煽動意圖的行為罪成，今午（20日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官斥被告執意犯案，有意挑起對警方的不滿，增加市民敵對警方或政府的風險，判監10個月。

被告崔駿民（26歲，無業），被控1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，事發於2021年9月25日至9月28日。

裁判官香淑嫻判刑引述被告的背景報告指，被告15歲由廣州來港讀書，三度投考警隊，至2017年才被錄取。被告的前同僚在求情信則指被告憤世嫉俗，口不擇言。

裁判官續指，網上自2019年起廣泛地以「狗」來稱呼警員，《國安法》實施後雖有效遏止，社會氣氛有所緩和，但仍有反修例案件待審理，社會存在遭暴力衝擊的隱憂，警民的敵對情緒可一觸即發。

裁判官斥被告執意犯案，有意挑起對警方的不滿，又刻意揭露其警員身分加大煽動效果，同時打擊警方公信力。裁判官直指案情嚴重，判監是唯一選項，且被告堅稱無煽動意圖反映其無悔意，判監10個月。

被告的代表律師隨即申請保釋等候上訴被拒絕，被告須即時服刑。

控方案情指，被告在警務處Facebook警徽頭像下留言「換黑色喇水記女幫板應該死左喇」、「不過係抵死」；轉發《立場新聞》報道時留言「希望有得認魚喇」；又在警方Facebook專頁留言「狗官」等。

被告自辯時稱當時以為林已去世，心情欠佳發晦氣，故說反話，解釋「狗官」則是轉述警署飯堂所聞，對林「愛之深」，對指揮官「責之切」，留言無煽動意圖。

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記者：陳曉欣

煽動罪 罪案 請願示威 遊行集會 社會矛盾 國安法 警務處

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