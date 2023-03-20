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【減肥大作戰】1杯蘋果汁熱量達115卡　營養師拆解水果減肥謬誤：食錯反增磅

保健美顏 17:37 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

吃錯水果減肥反變增磅。（iStock圖片）

近年來，香港人對健康飲食的關注越來越高，但很多人也對於食物營養健康的認知有着一些謬誤。

其中，一個常見的錯誤概念就是認為食肉及澱粉質會導致肥胖，而水果就是健康的選擇，以致很多OL喜歡以水果代替正餐，卻忽略了營養均衡的重要性。

另一種謬誤是，許多人以為食水果可以幫助減肥，特別是高纖及酸味的水果，甚至認為這類型的水果可以把脂肪排出體外或溶解肚腩的脂肪。

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高脂肪高果糖水果易致肥

水果的確含有高纖維，可以促進腸道蠕動和幫助消化，但並不代表可以吸收脂肪，然後排出體外。事實上，無論吃多少水果，吃進肚子的脂肪和肥肉依然會被腸道吸收，對減肥並沒有直接的幫助。

此外，水果中的果糖也含有熱量，攝取過量同樣會引致肥胖。脂肪和果糖含量較高的水果，例如牛油果、榴槤和椰子等，與五穀類食物如白飯、糙米飯和米粉等相比，更容易造成肥胖。

果汁纖維遠低於水果

也有一些朋友以為飲果汁比直接吃水果更有益，以鮮榨果汁代替水果。但其實鮮榨果汁中的纖維含量遠遠低於一個完整的水果，而一杯鮮榨果汁往往需要消耗幾個水果才能製成。結果，長期飲用鮮榨果汁代替水果，身體會吸收過多的果糖，同時卻無法吸收足夠的纖維，反而對身體不利。

以鮮榨蘋果汁為例，一杯250毫升的鮮榨蘋果汁含115卡路里。同等重量的蘋果含有6克纖維，而相同重量的鮮榨蘋果汁只有約0.5克纖維。此外，不知大家有沒有試過在外購買的鮮榨果汁總是特別甜，而在家中自己榨汁很多時都是酸酸的，原因就是有些商家會添加糖水，使熱量大大增加，當大家以為飲得很健康的時候，身體卻越來越肥。

因此，無論吃什麼食物，都應該適可而止。水果固然有益，但不能代替其他食物，也不能過量食用。最重要的是，要達到營養均衡的目標，多樣化飲食才是維持身體健康的王道。

吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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責任編輯：羅嘉欣

撰文 : 吳耀芬（Kathy） 認可營養師（香港營養師學會）

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