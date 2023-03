【以神之名】小方女友葉萱明天出庭指證邪教教主　方力申IG連發兩文表達心情

方力申(小方)本月初認與葉萱(Maple Yip)拍拖,之後因為Netfilx上架的《以神之名:信仰的背叛》引起話題,被發現小方女友為邪教受害者,而小方承認此事,同時表示與女友發展很快,大家互相信任,女友與他第一日認識已跟提及自己的過去,一起一星期便見雙方家長,並獲得雙方家長支持。

小方更曾透露女友到韓國出庭時,他亦爭取陪伴對方到當地,無懼會受襲擊的風險。

可是,他在3月10日出席仁濟醫院慈善酒會活動時,眼濕濕地表示,雖然自己意願陪女友到韓國,但最終也要與對方的家人溝通,說:「我都會尊重佢屋企人嘅決定,暫時就未有安排。」

而葉萱將於明日(3月21日)在韓國出庭指控韓國攝理教教主鄭明析性侵,小方在今日(3月20日)於社交平台連發兩文,其一是他穿泳裝在泳池所拍的照片,小方表示恭喜阿仙奴贏波。

另一發文,是上載一個滿臉笑容的卡通公仔圖,指練完水後要歎番杯咖啡:「It’s time for my cup of coffee after practice.」

由發文所看,小方心情不錯,但沒有透露最終有否陪女友同行赴韓。

