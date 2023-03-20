【以神之名】小方女友葉萱明天出庭指證邪教教主　方力申IG連發兩文表達心情

方力申（小方）本月初認與葉萱（Maple Yip）拍拖，之後因為Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》引起話題，被發現小方女友為邪教受害者，而小方承認此事，同時表示與女友發展很快，大家互相信任，女友與他第一日認識已跟提及自己的過去，一起一星期便見雙方家長，並獲得雙方家長支持。

小方更曾透露女友到韓國出庭時，他亦爭取陪伴對方到當地，無懼會受襲擊的風險。

可是，他在3月10日出席仁濟醫院慈善酒會活動時，眼濕濕地表示，雖然自己意願陪女友到韓國，但最終也要與對方的家人溝通，說：「我都會尊重佢屋企人嘅決定，暫時就未有安排。」

▼ 點擊圖片放大 +3 ▲ 小方早前出席仁濟醫院慈善酒會活動。 ▲ 葉萱 +2

而葉萱將於明日（3月21日）在韓國出庭指控韓國攝理教教主鄭明析性侵，小方在今日（3月20日）於社交平台連發兩文，其一是他穿泳裝在泳池所拍的照片，小方表示恭喜阿仙奴贏波。

另一發文，是上載一個滿臉笑容的卡通公仔圖，指練完水後要歎番杯咖啡：「It’s time for my cup of coffee after practice.」

由發文所看，小方心情不錯，但沒有透露最終有否陪女友同行赴韓。

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