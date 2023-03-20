【群育學校】明愛培立學校助女孩重拾人生　5月辦道德及品格教育藝術展

▲ 明愛培立學校將於5月辦道德及品格教育藝術展。

1969年成立的明愛培立學校，以「同行共進 不離不棄」的態度，為在學校或家庭面臨適應困難，而暫時不適宜在普通學校就讀的高小及初中女生提供專業的教育及輔導服務。該校將於5月5日至14日在賽馬會創意藝術中心舉辦「我是主的羊」宗教、道德及品格教育藝術展，透過培立全體員生透過藝術創作獨一無二的作品。

自2018/19學年起，明愛培立學校推行品格教育，由員生共建「品德同心圓」價值教育框架。至2021/22學年，由香港明愛教育服務部帶領，學校推行「宗教、道德及品格教育」，重建一個具備香港明愛辦學理念、天主教教育核心價值、校訓及教育局推出十種首要價值觀和態度的價值教育框架，以培養學生的正面價值觀和態度，締造一個有共同願景、關愛共融的學校和社會。

學校以校訓「忠誠勤樸 敬主愛人」中的六項美德（「忠」、「誠」、「勤」、「樸」、「敬」和「愛」）為基礎，並融入已建構的「品德同心圓」，揉合而成「品德同心圓2.0」；是次「我是主的羊」宗教、道德及品格教育藝術展，則是由培立全體員生透過藝術創作，將代表自己品格特質而獨一無二的作品，獻給良師——耶穌善牧。

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今年1月已進行了啟動禮，學生了解展覽的理念及規劃，為藝術展開始進行思想裝備。之後透過視覺藝術科、宗教科、個人及社化科於早會進行「一分鐘分享」，增進員生的相關知識。而視藝科教師以共同備課方式，設計了四個學習單元，協助學生逐步建構「我是主的羊」的個人學習檔案(Portfolio)，為落實創作做好前期準備。

至今個月員生會進行工作坊，運用不同的色彩、線條、筆觸等，把構想中的「我是主的羊」呈現出來。下個月員生代表所創作的「我是主的羊」奉獻給天主，祈求天主保佑5月展覽順利。

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責任編輯︰林綺玲