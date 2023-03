【MIRROR】12子官方歌迷會IG帳號登場　預告為MIRO帶更多獨家會員福利​

MIRROR由姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、楊樂文(Lokman)、柳應廷(Jer)、江𤒹生(Anson Kong)、陳卓賢(Ian)、邱士縉(Stanley)、陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)與李駿傑(Jeremy)組成,近年人氣高企!

在去年的MakerVille品牌發布會上,宣布將於2022年5月份成立MIRROR的官方歌迷會,會員將會得到專屬禮遇!事隔近一年,MIRROR官方歌迷會IG帳號(@miro.weallare)於今日(3月20日)推出。

▲ MIRROR(IG圖片)

「我哋一直收到大家踴躍嘅意見」

MIRROR官方歌迷會IG帳號在今日(3月20日)下午發文:

// 大家好!我哋係MIRO!//



MIRROR官方歌迷會成立將近一年,

呢一年,我哋一直收到大家踴躍嘅意見,

每一位MIRO寶貴嘅聲音,都推動我哋不斷進步,

亦提醒我哋We are one and all呢個重要嘅信念💪🏻



我哋正積極準備,嚟緊會努力為MIRO帶嚟:

🌟更多獨家會員福利​

🌟更近距離驚喜活動

🌟更完善嘅會員制度



更重要嘅係,我哋希望加強同大家嘅溝通,

致力成為MIRO同MIRROR嘅橋樑,

發揮社內應援力量,凝聚同連結所有MIRO,

繼續一齊成長,繼續支持MIRROR,大步自信衝向遠方!



再一次歡迎大家成為MIRO一分子。✨



// 𝘐 𝘢𝘮 𝘔𝘐𝘙𝘖 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘞𝘌 𝘈𝘓𝘓 𝘈𝘙𝘌 //



邀請大家Follow我哋,緊貼MIRO最新資訊!