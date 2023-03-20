【MIRROR】12子官方歌迷會IG帳號登場　預告為MIRO帶更多獨家會員福利​

MIRROR由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與李駿傑（Jeremy）組成，近年人氣高企！

在去年的MakerVille品牌發布會上，宣布將於2022年5月份成立MIRROR的官方歌迷會，會員將會得到專屬禮遇！事隔近一年，MIRROR官方歌迷會IG帳號（@miro.weallare）於今日（3月20日）推出。

【MIRROR成員】林俊傑個唱臨時飛起Ian 花姐回應：JJ演唱會製作單位向我們致歉

▲ MIRROR（IG圖片）

「我哋一直收到大家踴躍嘅意見」

MIRROR官方歌迷會IG帳號在今日（3月20日）下午發文：

// 大家好！我哋係MIRO！//



MIRROR官方歌迷會成立將近一年，

呢一年，我哋一直收到大家踴躍嘅意見，

每一位MIRO寶貴嘅聲音，都推動我哋不斷進步，

亦提醒我哋We are one and all呢個重要嘅信念💪🏻



我哋正積極準備，嚟緊會努力為MIRO帶嚟：

🌟更多獨家會員福利​

🌟更近距離驚喜活動

🌟更完善嘅會員制度



更重要嘅係，我哋希望加強同大家嘅溝通，

致力成為MIRO同MIRROR嘅橋樑，

發揮社內應援力量，凝聚同連結所有MIRO，

繼續一齊成長，繼續支持MIRROR，大步自信衝向遠方！



再一次歡迎大家成為MIRO一分子。✨



// 𝘐 𝘢𝘮 𝘔𝘐𝘙𝘖 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘞𝘌 𝘈𝘓𝘓 𝘈𝘙𝘌 //



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