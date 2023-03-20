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【MIRROR】12子官方歌迷會IG帳號登場　預告為MIRO帶更多獨家會員福利​

娛樂 18:07 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

MIRROR的官方歌迷會成立將近一年！

MIRROR由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與李駿傑（Jeremy）組成，近年人氣高企！

在去年的MakerVille品牌發布會上，宣布將於2022年5月份成立MIRROR的官方歌迷會，會員將會得到專屬禮遇！事隔近一年，MIRROR官方歌迷會IG帳號（@miro.weallare）於今日（3月20日）推出。

【MIRROR成員】林俊傑個唱臨時飛起Ian　花姐回應：JJ演唱會製作單位向我們致歉

MIRROR（IG圖片）

「我哋一直收到大家踴躍嘅意見」

MIRROR官方歌迷會IG帳號在今日（3月20日）下午發文：

// 大家好！我哋係MIRO！//

MIRROR官方歌迷會成立將近一年，
呢一年，我哋一直收到大家踴躍嘅意見，
每一位MIRO寶貴嘅聲音，都推動我哋不斷進步，
亦提醒我哋We are one and all呢個重要嘅信念💪🏻

我哋正積極準備，嚟緊會努力為MIRO帶嚟：
🌟更多獨家會員福利​
🌟更近距離驚喜活動
🌟更完善嘅會員制度

更重要嘅係，我哋希望加強同大家嘅溝通，
致力成為MIRO同MIRROR嘅橋樑，
發揮社內應援力量，凝聚同連結所有MIRO，
繼續一齊成長，繼續支持MIRROR，大步自信衝向遠方！

再一次歡迎大家成為MIRO一分子。✨

// 𝘐 𝘢𝘮 𝘔𝘐𝘙𝘖 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘞𝘌 𝘈𝘓𝘓 𝘈𝘙𝘌 //

邀請大家Follow我哋，緊貼MIRO最新資訊！

截至今日下午6時，MIRROR官方歌迷會IG帳號有3071位粉絲，MakerVille也在IG限時動態中宣傳MIRROR官方歌迷會的IG帳號。

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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