【唱好香港】楊潤雄訪廣州　晤廣東省文化和旅遊廳廳長探討加強合作機會

▲ 楊潤雄（左二）出席由香港旅遊發展局在廣州舉辦的活動，旅遊事務專員沈鳳君（左一）亦有隨行。（政府新聞處圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日上午在廣州禮節性拜會廣東省文化和旅遊廳廳長李斌，雙方交流意見及探討加強合作的機會。楊潤雄表示，特區政府一直重視與廣東省的聯繫，民間交流亦頻繁，文化旅遊方面大有合作發展的空間，文化合作方面，粵港澳三地自2002年起建立文化合作機制，未來會致力強化機制，增加粵港澳大灣區內藝團的演出機會。

楊潤雄今日出訪廣州，旅遊事務專員沈鳳君和旅遊業界人士亦有同行，上午拜會李斌。楊潤雄表示，國家《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》明確指出香港作為國際城市旅遊樞紐和「一程多站」示範核心區的定位，在推動粵港澳大灣區旅遊高質量發展中擔當重要角色。在國家支持下，有信心香港可善用完善的跨境基建和豐富的旅遊資源，為將粵港澳大灣區打造成世界級休閒灣區的目標發揮正面作用。

楊潤雄今日下午在廣州參觀了由香港旅遊發展局舉辦的旅業研修班活動。他將於今日晚上返港。

▲ 楊潤雄（右）在廣州與廣東省文化和旅遊廳廳長李斌（左）會面。（政府新聞處圖片）

丘應樺參觀深圳比亞迪、騰訊等公司

另外，商務及經濟發展局局長丘應樺與過百名外國駐港領事、外國商會及企業高層代表，正在深圳參加由外交部駐香港特派員公署特派員劉光源率領的訪問團。訪問團今日分別參觀深圳比亞迪公司、騰訊公司，以及南山能源生態園，這些大型企業和生態園無論在新能源應用、互聯網科技，以至循環再造方面的發展都極具代表性，訪問團成員對於企業的科研成果和發展潛力非常感興趣。此外，深圳市市委書記孟凡利亦為訪問團舉行歡迎午宴並致辭。

▲ 丘應樺(右)在深圳參觀比亞迪公司，他與國泰航空公司行政總裁林紹波（左）合照。(商務及經濟發展局fb圖片)

外交部駐港公署訪問團昨晚抵達深圳後，出席了前海推介會，了解前海的營商環境和投資優勢，前海管理局局長曾湃亦有出席。訪問團一行今日傍晚轉抵東莞繼續行程。

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責任編輯：區綽彥