【學界快訊】全港首個4x4室內欖球賽　保良局蕭漢森小學橫掃4獎

▲ 「滙豐室內非撞式欖球小學四人賽」小學男子組及女子組總冠軍－保良局蕭漢森小學。（大會提供相片）

由香港欖球總會（欖總）與滙豐合辦的全港首個室內欖球比賽「滙豐室內非撞式欖球小學四人賽」日前於荃灣D．PARK舉行，吸引了來自12所小學，共16隊參賽隊伍參賽。結果小學男子組及女子組總冠軍皆由保良局蕭漢森小學奪得。

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由香港欖球總會與滙豐合辦的「滙豐欖球體驗」計劃致力向青少年和大眾推廣欖球運動，今年欖總首次將滙豐小學室內非撞式欖球賽帶入社區，更貼近普羅大眾。今次大會破天荒將荃灣D．PARK L1中庭打造成迷你欖球場，上演全港首個4x4室內欖球賽事，讓觀眾近距離觀賞欖球賽事。

是次活動邀來香港七人欖球代表隊成員莊嘉欣、李卡度和馮凱晴出席為參賽隊伍打氣，並從男子組與女子組決賽中各選出一名最有價值球員。兩位最有價值球員將於4月2日「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」其中兩場決賽中擔任開球禮球童。

▲ 場地亦上演全明星表演賽，各隊由香港七人欖球代表隊成員帶領年輕新力軍組成隊伍進行四人賽。（大會提供相片）

香港欖球代表隊成員莊嘉欣表示：「很高興看到這麼多充滿熱情的小球員在這個特別打造的室內迷你欖球場上展現才華。我亦很榮幸能與他們一起組隊比賽，他們盡情奔跑的樣子令我非常深刻，讓我想起當初熱愛欖球的初衷。」

滙豐室內非撞式欖球小學四人賽賽果︰

小學男子組——總冠軍︰保良局蕭漢森小學

小學女子組——總冠軍︰保良局蕭漢森小學

男子最有價值球員︰保良局蕭漢森小學 陳躍希

女子最有價值球員︰保良局蕭漢森小學 陳芷晴

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責任編輯︰林綺玲