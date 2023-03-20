【偷的士】5少年一個月內連偷4輛的士　曾無牌揸車區內行駛

▲ 警方於屯門區內拘捕5名年齡介乎15至16歲少年。（黃傑偉攝）

警方昨日（19日）凌晨，以涉嫌企圖擅自取去交通工具、沒有有效駕駛執照駕駛、沒有第三者保險使用車輛及車內盜竊，於屯門區內拘捕5名年齡介乎15至16歲少年，其中一名被捕人報稱學生，其餘均報稱無業。

屯門警區反三合會行動組第一隊高級督察馬程浩指，警方於本月4日至17日接獲4宗的士偷車案件，經翻查大量閉路電視及情報分析後，警方成功鎖定5名活躍於區內未成年小童，並於昨日凌晨，於區內拘捕5名年齡介乎15至16歲少年，其中一人報稱學生，其餘人均報稱無業。

警方指，被捕人在夜深時分於的士站偷取的士後，除盜取車內財物，包括現金700元及的士證外，並會「揸大膽車」將的士駛走於區內駕駛，其中一輛的士被尋回時與被盗位置相差80公里。警方不排除部分被盜取的士，因未有鎖好及遺留後備匙於車內被盜。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。被捕人現正扣查中，而5名被捕人均沒有駕駛執照。

警方強調被捕人行為不負責任，除犯法外，亦可導致嚴重交通事故，重申盜竊及擅自取去交通工具屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁7年，市民切勿為一時之快以身試法。

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記者：黃傑偉