【旅遊2023】快閃深圳食買玩6大好去處推介　親子合家歡+時尚精品+網紅打卡

▲ TOPick為你推介6大地鐵沿線商場，一個商場可以行足一日!

快閃深圳，除了食盡美食和揼骨按摩之外，到café打卡和瘋狂購物都是行程之一。TOPick為你精選推介6個地鐵沿線，交通超級便利的商場給大家！不論閨密血拼、情侶行街或親子活動，一個商場可以滿足你吃喝玩樂、玩足一日的願望，Let’s Go!

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合家歡打卡-歡樂海岸

▲ 大家可以在歡樂海岸觀賞日落，十分寫意。(圖片來源: 小紅書@琼琼晚安)

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最為香港人熟悉的大型商場之一，商場以「水」為題，齊集購物、美食、娛樂及特色建築，而且不定期舉辦展覽，及設有極多打卡點，如海洋奇夢館、戶外音樂噴泉、國際影城等。近年，更引入多間人氣的高質餐廳進駐，深受年輕一眾及家庭客歡迎。

地址：深圳市南山區白石路8號

交通：9號線深圳灣公園站E出口

大到行足一日-壹方城

▲ 匯集各地時尚潮流，大家可盡情購物。(圖片來源: 小紅書@Sashhdjk)

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7層高、設有500多間店鋪、佔地達36萬平方米的壹方城，是深圳佔地最大的商場。匯集美食、時尚潮流、人文創意、運動休閒等八大業態，應有盡有。當中最吸引的是中國十大最美書店「覔書店」及「失重餐廳SpaceLab」，絕對是吃喝玩樂的天堂。

地址：深圳市寶安區創業一路與新湖路交叉口

交通：地鐵1號線或5號線寶安中心站F出口

時尚精品X藝術美學天堂-萬象城

▲ 期間限定藝術裝置。(圖片來源: 小紅書@ya雅姐)

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佔地80,000平方米，位於深圳金融商業核心區域，交通極為便利。商場將高端時尚、藝術空間及開放式綠色地帶完美結合，並分為3個三個主題區域，分別為美學生活區「MIXC COLLECTION」、美食區「MIXC KITCHEN」及藝術空間區「MIXC ARTS」。不論潮流衣著、家居用品、人氣美食，網紅打卡位，甚至藝術美學等都可一一找到，總有一個區域適合你。

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通：地鐵2號線或11號線後海站G出口

文青地帶-萬象天地

▲ 萬象天地。 (圖片來源:trip.com)

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經常被人和「萬象城」誤以為同一地方的萬象天地，門口設有最有標誌性大象藝術裝置「Bubblecoat elephant」，十分可愛。商場設計主打時尚潮流、年輕及藝術，擁有逾1000個品牌進駐，當中包括人氣餐飲、國際時尚、文創店舖、兒童天地等。喜歡濃厚文藝氛圍及打卡café的你，不要錯過。

地址：深圳市南山區深南大道9668號

交通：深圳地鐵1號線高新園站A出口

年輕人最愛-coco park

▲ coco park是大型旗艦商場，集餐飲、購物、休閒、娛樂於一身。(圖片來源: 小紅書@猪飞飞Viona)

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商場樓高5層，佔地85,000萬平方米，是大型旗艦商場。集餐飲、購物、休閒、娛樂於一身，加上交通便利，所以自2006年開業之後，一直深受歡迎。近年，更引入不少小眾品牌、人氣餐廳進駐及舉辦周末市集，最適合「行街睇戲食飯直落」。

地址：深圳市福田中心區福華三路269號

交通：地鐵1號線或3號線購物公園站C

女士血拼天地-海岸城購物中心

▲ 喜歡到網紅cafe打卡的你，必去 ! (圖片來源: 小紅書@Kevin凯文凯文

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7層高、佔地120,000平方米，是深圳唯一一個擁有濱海風情特色的大型購物商場。齊集國際時裝、化妝品牌、餐廳、戲院、4500平方米超級市場等，更設有遊客休息區。女士們可以瘋狂購物，而男士們就可以到休息區一邊享用按摩椅，一邊等候。

地址：深圳市南山區文心五路33號

交通：深圳地鐵2號線或11號線後海站 E2出口

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責任編緝：張懿慧