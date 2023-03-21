【七人欖球賽】社區七人欖球計劃展開　江旻憓與英華師生分享奮鬥歷程

▲ 多位精英運動員包括港足代表梁冠聰（左一）、女子重劍手江旻憓（左二）等分享奮鬥歷程。（大會提供相片）

「香港國際七人欖球賽」今年將於3月31日至4月2日上演，各項社區推廣活動亦將於賽事開鑼前夕及賽事進行期間，首項活動「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」剛於英華書院舉行，多位精英運動員包括港足代表梁冠聰、女子重劍江旻憓等，跟現場和網上參與的師生、家長分享自己的奮鬥歷程。

各項社區推廣活動將分別在香港大球場內及其他地點舉行，其中「賽馬會社區七人欖球計劃」於3月17日正式展開，首個活動「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」項目在英華書院舉行。

兩位中國香港七人欖球代表隊成員莊嘉欣和李卡度，聯同來自賽馬、馬術、足球和劍擊等本港運動精英，跟現場和網上逾400名師生及家長，分享精英運動員的奮鬥歷程，以及如何透過運動去裝備自己，應對人生挑戰，培養堅毅和迎難而上的正面態度，推廣普及運動。

另外，計劃將於3月25日假海洋公園舉行「賽馬會運動全接觸嘉年華」，邀請大約600名10至16歲來自不同學校，以及非政府組織的兒童參加。屆時將透過共融、團隊合作和領導才能等主題，讓參加者試玩各類運動，從中建立友誼。

▲ 「賽馬會社區七人欖球計劃」首個活動「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」項目在英華書院舉行。（大會提供相片）

一如既往，「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」將於3月31日（五）舉行，今年將會安排超過250名導賞員，為數千名6至18歲的學生提供導賞服務，介紹「七欖」和香港大球場。

與此同時，「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」將會透過本地非政府組織和學校，向不同基層市民，包括視障人士、有特殊教育需要的學生，以及由馬會支持的各類型長者服務計劃的受惠長者，派發比賽門票，邀請他們入場體驗精彩刺激的賽事，當中很多人都是首次觀賞「七欖」。

隨着防疫措施相繼撤銷後，今年「賽馬會小型欖球表演賽」亦將自2019年後，首度回歸到香港大球場上演，讓一眾年輕欖球好手互相對疊。數千名本地小欖球員將與世界頂級欖球選手同場獻技，表演賽將於「七欖」期間的週末（3月31日至4月2日）早上舉行，而參賽球員的家人亦獲邀到場打氣。

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責任編輯︰林綺玲