【售煽動品】涉於旺角巿集售煽動物品　3人認罪囚5至10個月

▲ 3人涉於巿集出售煽動物品，今於西九龍裁判法院被判囚。資料圖片

本年初警方到旺角銀城商場「隱世市集」的攤檔「影衰mi雜貨店」放蛇，「姜牧師」姜嘉偉及攤檔東主夫婦涉在社交媒體及攤檔推廣或銷售煽動刊物，被控1項串謀作出煽動意圖的作為罪，3人早前認罪，今午（20日）於西九龍裁判法院被判囚5至10個月。裁判官指案發時示威活動雖已沉寂，但仍有人耿耿於懷，書籍容易引致死灰復燃，猶如埋下計時炸彈，判刑須具阻嚇性。

被告依次為李龍現（52歲，商人）、姜嘉偉（31歲，牧師）及陳尚恩（48歲，商人）。3人同承認1項作出一項或多項煽動意圖的作為罪，案發於2022年12月2日至2023年1月17日。

《國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉判刑時指，書籍內容經過細選，被告借聖誕及新年節日的人流之利擺檔，增加銷情。

裁判官指，雖然案發時示威活動雖已沉寂，但仍有人耿耿於懷，情緒易受刺激。裁判官又指，購書者大部分同情或認同示威者行為，當有志同道合的人向他們銷售書籍時更易引致死灰復燃，猶如埋下計時炸彈，判刑須具阻嚇性。

裁判官指陳為始作俑者，編制書籍內容及印刷，刻意不提作者和出版社等資料，意圖逃避調查和搜證，判她入獄10個月。負責宣傳的姜入獄8個月，參與度最低的李則入獄5個月。

案情指，涉案攤檔2022年12月在網上發文推廣攤檔，並推廣1本沒有書名、逾300頁的書籍，內容有關2019年6月起香港社會發生的暴動及暴力事件。

3名警員數度到攤檔放蛇，以260元購買涉案書籍，並觀察到3名被告曾招待顧客、宣傳產品及收款，並稱涉案書籍及店內其他產品為「影衰mi」設計和生產。

案情續指，涉案書籍沒有作者、出版社及出版日期等資訊，並載有具煽動性訊息的圖片及言論。書籍提及警方在2019年6月12日至10月行動，描述為「行刑式掃射示威者」、「無差別毆打市民」等，書中亦印有「光時」旗幟、美國國旗的照片。

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記者：陳曉欣

