【廉政狙擊劇透】第22集劇情預告　卓以凡向韋繼明及屠敏開槍

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第21集劇情講到洛子峰領組員前往拘捕龍少，混亂之間似從搶金團夥中認出韋繼明，兩人四目交投。

第22集（21/3）

韋繼明在劫金行動中立下功勞，得到卓廷光的賞識。

洛子峰質問韋繼明，結果演變成與卓以凡、方家晴的爭執，洛子峰追求公義，反被三個朋友指斥，感到非常失望。

卓廷光、郭明暉被廉政公署盤問，夫妻二人大方承認與「未來都會發展局」的關兆恒存在開放式三人關係，洛子峰無可奈何，無法證明他們之間的色賄勾結。

黎曉山無意中偷聽到章Sir、洛子峰和小黃的秘密會議，得知3人正在暗中調查父親黎正鈿。

黎正鈿病發入院，黎曉山向洛子峰直言知道他正在調查父親。

屠敏得悉卓廷光將在別墅舉行神秘聚會，希望韋繼明跟蹤前往調查，另一邊箱，洛子峰也帶領組員跟蹤Linda Li來到別墅。

韋繼明被卓廷光手下發現行蹤，最終靠自己的聰明自救，免於一死，卻被卓廷光及卓以凡懷疑他另有所圖。

卓以凡認定韋繼明及屠敏存心出賣，想向二人開槍。

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