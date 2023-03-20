【選民登記】多議員質疑現行登記安排　憂未核實地址失選民資格

▲ 戚瑜暉(左)回應指，強制性成為選民是重大改變，局方要慎重考慮。(趙居逸攝)

2023年選民登記運動在6月2日截止，立法會政制事務委員會今日就相關安排作討論，多位議員質疑如選民未與選舉事務處核實地址資料，可能會失去選民資格。當局則強調需要依法行事。

根據現行規定，市民若要登記為選民，必須提交最近三個月內發出的住址證明，而已登記選民若要更改登記資料，亦須提交新的住址證明。

自由黨立法會議員李鎮強指，有不少婦女和老人因為無法提供地址證明，難以登記成為選民，提議政府為何不調轉邏輯，從「登記成為選民」改為「登記不成為選民」他又認為，政府在選民登記上一直用錯方法，導致效率低下，故建議政府善用大數據。

政制及內地事務局首席助理秘書長戚瑜暉回應指，強制性成為選民是重大改變，局方要慎重考慮，又指在本港成為選民還需要其他要求，包括「過去三年通常居住在香港」，至於大數據方面，戚瑜暉指涉及私隱問題，不能濫用於選舉之中。

選委界立法會議員鄧飛則指出，選舉事務處現時以寄信方式要求選民出示居住證明，如選民未能出示住址證明，或未能及時回覆當局，便不獲納入選民登記冊，質疑做法是否有法律基礎。

戚瑜暉則強調，選民是「依法」擁有選舉權，要求選民提供住址證明是有法律基礎，因此不能，不宜貿然改變某些規定，認為是具爭議性。

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責任編輯：趙居逸