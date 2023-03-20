【東張西望】港媽賣居屋揭樓契出錯12年　前業主與律師皆離世有樓賣不得

▲ 買賣樓宇時，一定要搵有經驗嘅律師或律師樓，以免日後有不必要的麻煩。

搵錯律師或律師樓處理買賣樓宇合約，隨時搞到自己好麻煩！《東張西望》報道，一名兩孩港媽希望搬到校網較好的地區居住，打算出售小西灣一個三房的居屋單位，豈料簽署臨時買賣合約後，才發現樓契有問題，她要找上一手業主和當時負責處理的律師卻先後離世，她無奈說：「呢個黑仔係接二連三發生喺我身上。」

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該名兩孩港媽李太，在12年前購入小西灣一個三房一廳、設有開放式廚房的600多呎的居屋單位，她一心以為單位實用，將來成交比較容易。李太去年將單位放售時，成功找到買家，豈料在簽臨時買賣合約時，遇到一連串不幸事，首先是樓契竟然錯體，

簽咗臨約之後，新買家嘅律師發現樓契有問題，佢就通知我哋呢份樓契要改，咁我問我嘅律師應該點改，佢話要搵返上一手業主出嚟。

律師樓發現樓契搞錯的地方，是原來錯在將居屋樓契當作私樓來辦，《東張》向陸偉雄大律師查詢，

呢份樓契嘅格式，僅用於普通的買賣，但居屋係有規定嘅，居屋規定一定要係特定嘅格式，因為特定格式有特定嘅字眼，如果二手市場買居屋，一定要先補地價，呢個同自由買賣嘅普通私人樓係有一啲分別，所以呢個特定格式，就有一啲咁樣嘅字眼，所以放署一定…如果你真係要買賣居屋，你要跟足佢嘅格式。

李太指出，律師要她搵返上一手業主，就有可能將問題解決，不過原來尋人真的不容易，她知道上手業主一家都住在這區，她便由這區著手，逐家逐戶敲門問鄰居，之後更問埋地產經紀，但全無消息，

我就喺屋企諗，可能好似方東昇《尋人記》咁樣，可以試吓，我就打開電話，開個社交媒體就搵上一手業主，因為佢啲後人，佢哋個姓同個名又咁啱有啲特別，我就嘗試搵吓，搵到一個真係同佢同名嘅人，但我唔肯定係唔係佢，我就send message俾佢，問佢十年前係咪住呢度？之後我睇到佢嘅朋友名單，佢有個auntie就有個專頁，亦都係住呢一區，我就好簡單問佢，『你有冇親戚朋友十年前住小西灣？』

李太向那位auntie求助，表示需要找上一手業主的家人幫忙，最初對方都不信她，李太為免對方以為她是騙子，把聯絡電話留給對方，結果兩日後收到上一手業主的後人來電，

我成件事講咗俾佢聽，不過佢就話上一手業主已經過咗身喇！

死了，怎麼辦？幸好舊業主有後人，即是他的兒子，只好向他求助，不過好事多磨，

其實佢嘅後人唔係太想幫我哋簽，因為佢嘅樓已經賣咗，收咗錢，佢係冇責任、冇義務幫我哋，啱啱攞咗太太嘅死亡證，但係要攞埋佢哋嘅結婚證書。

據婚姻登記註冊處網站，非登記資料當事人，也就是非新郎新娘本人，如果想補領一張新證書，必須提交與當事人關係的證明文件，套用這次的事件，即是上手業主的兒子，要提供印有父母姓名的出世紙，才能成功補領父母的結婚證書，只是李太萬萬沒想到，原來上手業主的兒子，竟然沒有出世紙，結果又要對方申請出世紙，以為補領就行了，原來又要勞師動眾，

申請都有難處，因為要佢哋簽一個授權書，唔係有律師就得，都要佢哋授權律師，律師再去申請，但如果個仔唔肯幫我簽，就要睇法庭點樣判。

問題是樓契出錯，但李太的單位12年來都相安無事，即使做埋轉按都沒問題，

因為當時做完份表，已經交晒去銀行，我又借到按揭，中間試過轉按都冇問題，之後原來律師樓可以做嘢嗰份文件可以唔啱，而冇人察覺，兩邊律師樓都冇人覺得有問題，銀行又唔覺得有問題，我連再轉按都冇人覺得有問題。

陸大狀則指，「有啲律師可能冇經驗，唔知道原來居屋有特定格式，又或者有時律師可能工作繁忙，可能睇漏眼，亦都有好多可能性。」

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一份錯誤的樓契，搞到賣樓處處出問題，李太決定向當年負責的律師追究，不過律師也自身難保，

我嘅代表律師都出過信俾佢哋，佢哋一路都話，『樓契冇問題，你都借到按揭喇！唔會改喇！我哋唔會幫你改。』，律師界嘅朋友話俾我聽，呢個律師應該差唔多過身喇！我就好緊張，不停打電話俾佢，佢答我：我哋律師樓依家係凍結嘅狀態，依家諗返起當時應該係呢個律師就嚟過身，佢哋就乜嘢都唔做。

負責的律師樓一拖再拖，等了又等，最後竟然等到律師都離世。

2022年10月底，即是我簽臨時約後嘅一個月左右，個律師過咗身，佢係得一個律師嘅律師樓，所以在大約11月底，成間律師樓都結業了，所以冇人可以幫我處理樓契，我只可以自己俾錢另外再搵律師幫我處理。

其實李太只是為了讓小孩入讀更好的學校，寧願大屋搬細屋，也要搬到校網良好嘅地區，卻因為這份樓契出錯，賣樓交易的最後一步無法完成，

成個家庭計劃都亂晒，本身我哋諗住搬離呢一區，依家就留返喺呢一區，兩個小朋友喺呢度上小學。

否極泰來，結局竟然有彩蛋，就在《東張》拍攝期間，李太突然收到代表律師的電話，指上一手業主的後人願意做代表簽署，下一步就是房署，李太終於放下心頭大石，「咁耐以嚟我第一次咁開心，因為真係可以埋尾喇！」

李太最感激係前業主的後人，他們在不收任何費用之下，辦了許多手續，首先要辦理結婚證書，之後又要補領出世紙，加上文件來來回回，

我都知道麻煩咗你哋好耐，初初以為好簡單簽個名，但係律師卻不停搵你哋要文件，又要簽名。

而該上手業主後人也表示：「其實我哋本來係以為幫你簽幾個名，都唔係咩問題，法庭上問咗好多嘢，已經幾個月喇！因為我知道你都冇預料到，之後會發生咁多事，我哋都冇預料到，依家可以搞到，咁就最好啦！」

陸大狀再次提醒大家，一定要搵一啲有經驗的律師，或律師樓去處理這類的交易，

如果你唔熟悉，就唔知道原來有特定格式，所以你搵返熟悉居屋買賣嘅律師或律師樓，佢哋就會知道需要使用特定格式，因此出現問題嘅機會就好細，如果搵律師樓，我提議除咗睇名之外，最好去律師會查冊呢間律師樓裡面有幾多位律師，人越多越好，如果日後有一個離世，其餘嘅律師都會承擔個法律責任。

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責任編輯:王明芳