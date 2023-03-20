【M+博物館】M+獲捐贈「鳥巢」建築模型　成亞洲首間擁有大量Herzog & de Meuron作品博物館

▲ M+獲Herzog & de Meuron捐贈「鳥巢」建築模型。（陳國峰攝）

當代視覺文化博物館M+於今日（20日）宣布，獲國際知名建築師事務所兼M+建築團隊Herzog ＆ de Meuron 分兩階段捐贈建築模型及項目設計素材，包括俗稱「烏巢」的北京國家體育場建築模型。策展人表示，模型首次於亞洲博物館展出，比例為1：150，展現出體育場結合當代藝術並具中國特色的建築風格。是次捐贈亦讓 M+成為亞洲首間擁有大量 Herzog & de Meuron 作品的博物館。

Herzog ＆ de Meuron於2008年協助設計俗稱「烏巢」的北京國家體育場，是次將建築項目模型贈予M+，並於「物件．空間．互動」展覽中展出，直至展覽於2024年6月完結，再作安排。是次捐贈讓 M+成為亞洲首間擁有大量Herzog & de Meuron作品的博物館，媲美紐約現代藝術博物館和巴黎龐比度藝術中心，第二階段亦會再捐贈出其他亞洲項目的設計素材，詳情有待公布。

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M+設計及建築主策展人橫山育子（Ikko Yokoyama）表示，北京國家體育場建築模型首次於亞洲博物館展出，比例為1：150，屬2000年代的設計項目，並稱「烏巢」不但見證2008年北京奧運及2022年北京冬奧的歷史性時刻，更反映出結合當代藝術並具中國特色的建築風格，展現獨有的美學和藝術性。她亦指，參觀者可於水平視線角度觀看和了解內部建築結構及細節，了解建築師如何運用切面模型工作，具教育意味。

橫山育子指，建築模型展現了「鳥巢」善用公共空間的中華文化，並作為民用建築開放予公眾使用的特點，能夠讓市民隨意進出及進行不同體育活動，如太極及瑜珈等。她亦表示，模型符合M+研究範疇，而Herzog ＆ de Meuron也屬M+建築團隊成員，關係友好，故自去年夏天，雙方一直商討相關事宜，促成計劃。

Herzog & de Meuron的聯合創辦人Pierre de Meuron指，M+為面向香港、中國、亞洲甚至全世界的博物館，樂見促成是次捐贈，延續雙方的長期合作關係及交流，並期望運動場館可以成為公共空間，與市民互動。

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記者：梁凱婷