【教師釘牌】去年21名教師被「釘牌」　主要涉性罪行師生戀

教育局公布數據顯示，去年有21名教師被取消教師註冊，按年增兩倍。其中主要為干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行、發展師生戀等。

據教育局向立法會提交文件，去年局方對104名涉嫌違反專業操守的教師採取跟進行動。當中21人被取消教師註冊，12人收到譴責信，43人收到書面警告，11人收到書面勸喻，17人收到口頭提示。被「釘牌」的教師數目高出去年兩倍；但去年被採取跟進行動的教師數目為104人，低於020年及2021年教師被探取跟進行動的人數為108人及151人。

▲ 過去3年教師被處分數字

局方亦表示，在21名被取消教師註冊的個案當中，主要為干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行、與學生有超越師生關係的交往等。



教育局亦表示，於2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況，亦正與香港警務處探討加強通報機制，當警務處逮捕教師後，會隨即通知教育局，以盡快採取適當的跟進行動。

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記者：解青羽