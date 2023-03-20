【M+博物館】M+今日公布6位入圍「希克獎」藝術家　烏利希克：充分體現中國當代藝術特色

▲ M+今日公布6位入圍「希克獎」藝術家。（陳國峰攝）

當代視覺文化博物館M+於今日（20日）公布入圍第二屆希克獎的6位藝術家名單，旨在表彰大中華地區傑出的當代藝術實踐，當中5位藝術家於內地出生，而范加則出生於加拿大，經常運用身體及天然物料創作。館方稱他們充分體現中國當代藝術特色，並講述出藝術的意義（meaning for art）。

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6位入圍希克獎的藝術家全都在大中華地區成長或從事創作，當中五位於內地出生，包括苗穎、王拓、謝南星、楊沛鏗及于吉，其中范加則出生於加拿大，成長於香港，在美國工作，對性別、種族、物種、親屬關係及母性存在獨特的解讀，並持續探討兩性身體和身份的關係，創作出不同生物形態的雕塑及錄像。他們將獲邀參與於2023年9月22日開幕的「希克獎2023」展覽，展出過去三年的作品，直至2024年的2月18日。

該展覽將由M+視覺藝術策展人譚雪凝策劃，展覽期間，希克獎評審委員會成員將根據各人展出的作品選出得獎者。得獎藝術家將獲港幣50萬元獎金，其餘5位入圍藝術家亦將各獲港幣10萬元獎金，以鼓勵他們日後繼續創作，最終評選結果將於2024年初公布。首屆希克獎得主為楊嘉輝，他曾在杜塞爾多夫美術館、曼徹斯特華人當代藝術中心、M+和廣島市現代美術館等舉辦個人展覽。

收藏家及M+董事局成員烏利希克表示，6位藝術家能夠充分體現中國當代藝術特色，並講述出藝術的意義（meaning for art），又指他們代表了當代視覺文化中不同的性別身分、藝術運動及思想，亦希望希克獎能夠鼓勵藝術家，增進國際間對大中華地區藝術生態的認識和對話。

M+館長兼希克獎主席華安雅亦指，6名入圍藝術家代表不同世代和性別身份，並透過不同媒介、獨特視角及表達手法，回應現今的社會議題。她亦期望透過表彰他們及其藝術項目，提升公眾對中國當代藝術的認知，並激發更多有關藝術發展的交流與對話。

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記者：梁凱婷