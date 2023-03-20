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【推廣香港】議員質疑流行文化節定位問題　康文署︰借助今年活動累積經驗

政治 19:31 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

旅遊界立法會議員姚柏良關注流行文化節定位問題。（資料圖片）

香港流行文化節將在下月22及23日正式揭幕，不過，有議員關注活動定位問題，亦有議員質疑活動準備充足問題。康樂及文化事務署副署長譚美兒表示，借今年活動累積經驗，未來會做更好。

康樂及文化事務署將於下月舉行香港流行文化節，今年將重點介紹60-90年代香港流行文化。不過，今日在立法會民政及文化體育事務委員會會議上，旅遊界立法會議員姚柏良關注活動定位問題，他詢問，本次活動是以本地人為對象還是以海外旅客為對象，他又指，康文署未與旅遊界就此活動進行溝通。譚美兒形容，本次活動作為「頭響炮」，希望可借助今年活動累積經驗，她又表示，有關節目可要求旅遊業界參以及提供意見，以及商討未來合作的事宜。

選委界議員馬逢國指，當局表示會將本月下旬正式對外公布活動詳情及票務安排等，但目前仍未有相關資訊，他形容，活動舉辦未有做好充足準備，他又質疑活動財政使用問題。譚美兒強調，活動資金或作出靈活調配，務求令節目更豐富。

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責任編輯：關景騰

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