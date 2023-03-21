【星二代】薛家燕攜契孫玩恐龍探險　張達倫計劃送兒子出國留學

▲ 薛家燕邀請娛圈多個家庭來到「侏羅紀恐龍探險樂園」，一齊玩餐飽。

薛家燕、陳敏之、張達倫、周志康和陳國峰帶同小朋友來到E-Max的「侏羅紀恐龍探險樂園」，齊齊出席明星貴賓媒體場，趁機享受親子樂。

家燕姐原本與兒子Jackson、新抱Zoe及孫仔Julian一齊來玩，但二人因抱恙而未有同行，最後改由契女同契孫一齊來玩，家燕姐坦言下次再帶孫仔Julian來，而敏之與仔仔麥子樂，同張達倫父子都是恐龍迷，見到多種唔同的恐龍大感興奮。

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周日（3月19日），薛家燕、陳敏之、張達倫、周志康和陳國峰帶同小朋友來到「侏羅紀恐龍探險樂園」，出席明星貴賓媒體場，快將73歲的家燕姐，自稱「童心未泯」。

她表示原本兒子Jackson、新抱Zoe同孫仔Julian三代一齊來暢玩一番，但因新抱同孫仔肚痾，未能一起出席：「可能係食錯咗嘢，尋日肚痾，新抱仲有啲唔舒服，孫仔就止咗痾，下次有機會再同佢哋嚟玩，我發現咗恐龍啲粉絲同樣係我嘅粉絲，我喺會場好多家長同小朋友都搵我影合照，仲叫我『家燕媽媽』。」

家燕姐周六晚（3月18日）看林敏驄演唱會，被鍾鎮濤突然跌倒嚇親，「好在佢唔似我上台要著高踭鞋，我每次開騷前都預留時間踩台板，還千叮萬囑監製見到我好近陷阱要立即叫停，就算唱緊歌都要叫停我。」

家燕姐更指曾試過在台上發生『爆胎』事件，「我試過歌衫背部拉鏈突然『爆胎』，好彩唱完即刻有人護送我返後台。十幾歲時試過著裙跳西班牙舞，因匆忙間未有穿內裏的紗裙，一掀起裙，人生第一次走光，覺得好醜怪，回到後台即刻喊，要媽媽安慰呀！」

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張達倫拍嗌交戲致聲沙沙

張達倫偕太太帶同5歲半兒子到場玩，張達倫表示兒子因不用戴口罩返學即染流感剛病癒，早前發燒和「中」流感；自己也聲沙沙，不過聲沙不是染上流感，而是最近忙拍劇又拍戲，前一日和劉俊謙拍一場嗌交戲拍到爛聲。

問到同時揹著兩部戲有否被兒子投訴？他承認平時好恰，太太稱他不在家兒子更乖：「一時時啦，其實鬧都冇用，試過鬧兒子反被兒子有樣學樣，所以寧可慢慢溝通、有時又耍吓太極。我唔會好嚴格，但一定要兒子有基本禮貌，唔可以鬧人同打交。

張達倫又指女兒正在澳洲布里斯本升讀大學一年級了，亦打算安排兒子到外國留學：「希望10歲後，讓兒子多見識世界，現安排他讀國際學校，先適應外國校園生活，希望讓小朋友多見識世界，覺為人父親最重要係小朋友生性。」。

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